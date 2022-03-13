汪小菲發文祝福大S　網友點出貓膩：距離拉開了

藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，昨（12）日汪小菲正式發聲祝福大S，同時也首度提到緋聞女友張穎穎，聲明中的一句話，讓網友嗅到貓膩「瞬間將兩人距離拉開了」。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-13 11:21:12
汪小菲昨日晚間在微博上發文，寫道「我們是和平離婚，和任何人沒有關係，大家都開始新生活，也祝福徐熙媛幸福。讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。」短短一段話提到了前妻和緋聞女友，其中一句「祝福徐熙媛幸福」，掀起網友熱議，「之前還叫的是熙媛，有了新的丈夫，也需要劃清更清晰的界限，人生真的很無常」、「好冷酷的味道，生了兩個娃，最後連名帶姓的一句告别，好扎心」、「最熟悉的陌生人了，一句徐熙媛讓愛隨風飄散」、「兩個人中最冷漠的就是從親密的稱呼到最後直呼其名 ，至少應該說句孩子他媽」。
有網友發現汪小菲已將有關大S的內容，從自己微博上刪除，去年11月還在稱呼大S老婆，如今4個月過去，直接稱呼大S本名「徐熙媛」，令不少網友噓唏不已。對於緋聞女友張穎穎，只以一句話帶過，有網友猜測這篇聲明是張穎穎的意思，目的就是為了公開新歡，不過張穎穎日前才在社群上吐槽汪小菲「他娶誰會嫁啊我的天」，兩人的感情著實讓人霧裡看花。（編輯：薛羽彤）