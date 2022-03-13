蘇揆嗆蔣萬安小混混 陳時中：質詢用「敢不敢」沒法接受
行政院長蘇貞昌再度痛批國民黨立委蔣萬安在國會殿堂質詢像「街頭小混混」。對此，衛福部長陳時中今（13）日表示，以旁觀者來看，他覺得蔣萬安質詢時問這樣的政策「敢不敢」同意，「我想那也不見得是件好的事，做政務不是用敢不敢做決定，應該說願不願意或能不能，應該是這個重點會比較好」。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 12:05:26
蘇貞昌今日出席新北市出席中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會，被媒體問到在批評蔣萬安質詢像街頭小混混之後，蔣萬安卻回應脾氣發完，可以好好處理用電問題嗎？國民黨則反嗆你是國會流氓。對此。蘇貞昌說，他依據憲法規定，應立法院邀請，到立法院誠意地回答所有問題，他一向抱持的態度，就是誠心誠意、好好討論、認真報告。
蘇貞昌說，「如果立委給我說明、給我好好地來回答，我都以禮相待。不過，向來我是你尊敬我一分，我回敬你三分。你如果要不客氣，那我也不能老是緘默不語。有時候，媒體還會說，我呆了幾秒鐘、啞口無言，這樣也不好」。
出席同場活動的衛福部長陳時中在會後也被問到這件事，他則指出，那天質詢大家都有些火氣，他以旁觀者看，覺得質詢時問這政策「敢不敢」同意，「我想那也不見得是件好的事，我們做政務不是敢不敢做決定，應該說願不願意或能不能，應該是這個重點比較好。」陳時中說，他相信蘇院長也是因為被質詢「敢不敢」這角度，對蘇院長來說沒法接受，「這是個插曲」。