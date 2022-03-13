啟動雙平穩機制！中油汽柴油明起各漲0.3元 95仍破33元
為維持價格低於亞洲鄰近國家及雙重平穩機制啟動之下，台灣中油公司宣布，自明（14）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.4元。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 12:24:27
台灣中油表示，本周受美國及英國宣布禁止進口俄國原油、沙烏地阿拉伯調高4月銷往各地合約原油官價等因素影響，導致油價大漲。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價上漲13.75美元，新台幣兌美元匯率貶值0.292元，國內油價依公式計算漲幅為11.05%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲5.3元及6.9元。
不過，台灣中油說，為維持價格低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，汽、柴油各吸收3.5元及5.1元，而吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.5元。也因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.0元及6.6元，因此，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.3元。
台灣中油也強調，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的5.0元及6.6元均由台灣中油吸收，累計2022年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。