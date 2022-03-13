一堆人接到好市多電話？「暗黑真相」行家破解：只為了它
知名美式賣場「好市多」近年來在台人氣極高，因其產品多樣且時常祭出各式優惠，而擄獲不少會員的心。不過，就有一名網友表示，某日好市多突然打來一通電話，但他回撥後卻沒有任何消息，讓他不解詢問「有人也有接電話嗎？」而引來眾人揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 12:46:18｜2022-03-13 13:10:21
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，表示自己手機突然出現一通好市多的未接來電，他在好奇心驅使之下馬上回撥，但電話另一頭卻是語音總機，讓他不解詢問「剛有人也有接電話嗎？」
問題一出，隨即引來會員討論，「現在好市多只有總公司客服，不會有分店的人員接電話」、「都是由總機接聽」、「現在只差美國總部的來電了」、「問你要退貨嗎？」
其中就有內行解答來電用意，指出「我接過，下午兩點多吵醒我，只是要跟我說我去年的消費額度如果辦黑卡會很划算！」、「不用想太多，只是單純電話銷售」、「就是叫你去消費，小事情！」、「兩星期前接過，客服說你的額度辦黑卡比較划算」、「我早上也接到，要叫你升黑卡」、「為了推銷黑卡啊」。
也有過來人分享經歷，「我接過，僅告知某種商品近期有特價，有需要可以前往購買，沒有做任何推銷」、「他會跟你說最近有特價什麼東西…叫你去消費….前面都不重要是要鋪梗後面的要你辦黑卡（應該是你有消費到那個金額，叫你辦黑卡比較划算）」、「我也有接到（台中）叫我可以申辦黑卡的資格，很想知道是不是未辦黑卡的都接到了⋯」。（編輯：陳雅雲）