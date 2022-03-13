蔡總統與蘇揆合體挺選北市長？陳時中7個字回應

中華民國中醫師公會今（13）日舉辦全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會，包括總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等執政黨高層都到場，對於這是不是等於力挺一同出席的衛福部長陳時中參選台北市長？陳時中在會後受訪時先是笑了一下，然後表示「這是支持中醫界」。至於現在疫情趨緩，衛福部有沒有相關防疫人事異動，好讓他可以出來參選?陳時中說，「目前還談不上趨緩」，還要仔細觀察，尤其要自主應變提升，才可能再進一步放寬。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 13:35:54｜2022-03-13 13:57:29
總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人今日都親自出席中醫公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會，尤其蘇貞昌受訪時被問到是否支持陳時中參選台北市長，蘇貞昌回應「尊重個人意願、樂觀其成」。不過，陳時中會後被問到他們都親自出席這活動是否代表支持他參選？陳時中先是笑了一下，後來表示「這是支持中醫界」，政府非常支持國醫的發展，從蔡總統到蘇院長，再到立法院長游錫堃、賴副總統都非常重視。
他進一步說前年2019年底中醫藥發展法通過，開始有這樣的根本大法，接下來有優質的中醫5年計畫，加上現在有振興5年計畫，優質計畫希望在人才團隊多元品質及新創給中醫多元支援，接下來振興計畫是跟經濟部、科技部相關單位合作，希望在中醫藥能有更好更新發展，把新創加入中醫藥元素，他相信必然可以發揚光大，大家是站在這樣角度支持中醫的發展。
由於疫情已有趨緩，衛福部有沒有相關防疫人事異動讓他可以出來選北市長？陳時中則說，「目前還談不上趨緩」，台灣目前疫情還是跟過年評定的一樣「穩定可控」，先逐步把檢疫天數及隔離天數做適度放寬，然後仔細觀察，觀察有幾個重點，尤其自主應變提升，「我們可能再進一步放寬」。