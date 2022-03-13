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全球首富生活低於貧窮線！只住組合屋、8天都吃花生醬

▲馬斯克（中）的節儉行為遭前女友Grimess爆出。（圖／翻攝Elon Musk推特）
▲馬斯克（中）的節儉行為遭前女友Grimess爆出。（圖／翻攝Elon Musk推特）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-13 13:47:32

全球首富馬斯克（Elon Musk）是SpaceX的創辦人也是知名汽車品牌特斯拉的執行長，身價高達2287億美元（約6.5兆台幣），他擁有多段婚姻，與加拿大歌手Grimess分分合合多次，育有一歲多的兒子，最近則是迎來女兒的出生，不過Grimess卻在近來表示2人已經分手，甚至在受訪時爆料馬斯克「生活在貧窮線以下」的生活。

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Grimess日前在德州的住處接受雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）訪問，她透露兩人再次透過代理孕母迎來小女兒「Exa Dark Sideræl」，解釋了女兒名字的由來，還加碼提到她與馬斯克第一次分手的原因，是因為馬斯克連一般的房子都不願意居住，竟然只想住在10.5坪、價值4萬美金（約台幣115萬元）的組合屋，且這個居住環境非常不安全，會被偷拍也沒有保全，飲食還很不正常，「甚至有過連續8天吃花生醬。」

▲馬斯克的節儉行為遭前女友Grimess爆出。（圖／翻攝Grimess推特）
▲Grimess爆料馬斯克的生活低於貧窮線。（圖／翻攝Grimess推特）
而馬斯克瘋狂的「節儉行為」讓Grimess忍無可忍，以前兩人在洛杉磯豪宅同居時，床上出現破洞，馬斯克竟然拒絕買新床墊，所以她現在搬離開組合屋，孩子們則是輪流住在雙方家。Grimess也提到，馬斯克把他大部分的資產都花在火星計畫（SpaceX Mars）中，「他的火星計劃是為了造福人類，既危險又昂貴。」

▲馬斯克的節儉行為遭前女友Grimess爆出。（圖／翻攝Elon Musk推特、Grimess推特）
▲馬斯克（左圖）的節儉行為遭前女友Grimess爆出。（圖／翻攝Elon Musk推特、Grimess推特）

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