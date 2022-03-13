劉以豪PO照「你愛我的」　遭疑間接公開出櫃

藝人劉以豪以模特兒身分進入演藝圈，接著拍攝《比悲傷更悲傷的故事》、《我們不能是朋友》後知名度大增，擁有百萬粉絲追蹤，近年轉往大陸和韓國發展。昨（12）日劉以豪PO出一張照片，有網友在Dcard上表示，「這是間接公開出櫃嗎！」掀起網友熱議。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-13 14:47:11
劉以豪昨日在IG限時動態上PO出一張與友人一同戴手錶的照片，寫上「你愛我的，我愛你的」，有網友截圖在Dcard上發文表示，「這是間接公開出櫃嗎！還是單純只是合作商品？」沒多久原PO又更新文章，「看下來應該是單純手錶的宣傳」，不過他也點出其中一名網友留言，內容寫道「之前有說他有男友，而且他們之前很常一起出國，我以為劉以豪是圈內人大家都知道欸」。
劉以豪一張圖引起網友猜疑，不過仍有不少網友認為原PO太小題大作，大部分網友表示，「想太多了吧」、「他不是直的嗎」、「很直吧 雷達完全沒反應」、「直男很愛說這種幹話，不然你以為為什麼這麼多人暈」。原PO現已將文章刪除。
劉以豪出道13年，因長相帥氣和迷人笑容深受粉絲喜愛，堪稱演藝圈發電機的他，和郭雪芙、魏蔓、吳映潔、古力娜扎合作都有傳出緋聞。2019年被民眾爆料他和洪姓女經紀人一家人現身北海道，不過遭洪姓女經紀人否認，「劉以豪八月都在拍跟李昇基拍真人秀，熱心的讀者是不是看錯了」。而劉以豪曾放話「就算被媒體跟拍到身旁有女伴，也不會承認有女友」，才讓外界對他的感情世界相當好奇。（編輯：薛羽彤）