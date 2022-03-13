修法開放加熱菸惹議 陳時中：與WHO昭示相同且立法納管
年久未修的《菸害防制法》修正草案已送進立法院待審議，但對於開放加熱菸納管、禁止電子煙的「一開一禁」內容，引發各界批評是底限倒退。對此，衛福部長陳時中今（13）表示，這是新興的東西，以前這兩個都沒有管，政府即時立法做相關管制輔導是有必要的，WHO去年已清楚昭示加熱菸是菸品，電子煙不是菸，台灣也用這樣的方式，加熱菸是指定菸品，要納入管理，事先審查及健康評估，電子煙則禁止，「這是進步法案，也是應該要做的法案，不能說是底限倒退」。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 14:36:43
陳時中今日出席中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會，對於外界質疑《菸害防制法》修正草案開放加熱菸。可能與地方自治法規牴觸，更批評是「底線倒退」。對此，陳時中則強調，「這不能說底線倒退」，電子煙與加熱菸以前是沒有的，這是新興東西，以前這兩個也都沒有管，政府即時立法來做相關管制輔導是有必要的。
他還說，WHO也在去年很清楚昭示加熱菸是菸品，電子煙不是菸，台灣也用這樣的方式，加熱菸是指定菸品，要納入管理，要事前的審查及健康評估，「電子煙我們是禁止的」，大概是朝這兩方向。
此外，他也提到《菸害防制法》亦提出相關更多一些公共區域禁止吸菸，另外對菸品包裝也有所要求，「這是一個進步法案，而且是應該要做的法案。」
對於有356項指定用藥將取消健保給付恐引發反彈？陳時中則說，指示用藥怎樣調整，這是健保開辦以來就有的政策，但這都需要大家來討論，健保署先把基本方案規劃出來，以使用量比較少的逐步退場，不過這都還需要大家來協商。