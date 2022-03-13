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台東山老鼠盜伐多　新住民籲：保護台灣美麗森林

▲移民署及及臺東縣政府共同舉辦「碳循好森活，發現臺東森活市集的好夥伴」活動。（圖／移民署）
▲移民署及及臺東縣政府共同舉辦「碳循好森活，發現臺東森活市集的好夥伴」活動。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-13 14:34:56

《四方報》報導，移民署南區事務大隊臺東縣專勤隊與服務站參與行政院農業委員會林務局臺東林區管理處、警政署保安警察第七總隊第九大隊臺東分隊及臺東縣政府共同舉辦「碳循好森活，發現臺東森活市集的好夥伴」活動，向民眾及新住民宣導政府積極推動植樹護樹及造林減碳，珍貴林木是全民重要的自然資產，如發現山老鼠從事濫砍盜伐珍貴林木，請立即向臺東縣專勤隊電話檢舉依法偵辦究責，有效遏阻山老鼠歪風。

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為維護臺灣森林保育及國土保安，臺東縣專勤隊與服務站在活動現場辦理有獎徵答及發放文宣，並發送佛教慈濟基金會與臺東縣政府社會處提供的精美禮品，加強宣導共同防範山老鼠濫砍盜伐。現場新住民阿梅表示，「小小樹苗要成長成大樹，是需要百年以上時間，非常不容易，我們要一起來拒絕山老鼠濫砍盜伐，保護臺灣美麗的森林！」臺東擁有森林資源豐沛的中央山脈及海岸山脈，孕育出豐富生態，珍貴林木不僅是自然的肺，更是萬物生長的重要自然資產，美麗的山林歸功於良好的森林保護工作，大家要攜手愛護。

臺東縣專勤隊隊長黃志明提醒，逾期外來人口安心接種疫苗專案仍持續辦理中，請鼓勵逾期外來人口踴躍接種疫苗；另外，外來人士在臺生活諮詢服務熱線「0800-024-111」已簡化為「1990馬上幫您」，服務熱線目前提供中、英、日、泰、越、印、柬等七國語言服務，歡迎在臺生活的外來人士善加使用；為延續臺灣珍貴的森林資源，守護山林，如有發現山老鼠濫砍盜伐珍貴林木違法情事，請踴躍向臺東縣專勤隊089-342095或林務局保林專線0800-000930檢舉。

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