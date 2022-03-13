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本土分佈2縣市！不明染感源擴大　羅一鈞：社區仍有風險

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體社區風險仍然存在，民眾須特別留意。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體社區風險仍然存在，民眾須特別留意。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 14:34:16

今（13）日全台新增5例本土個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，台北新增1例，台南新增4例，這5例為擴大採檢揪出，因此整體社區風險仍然存在，民眾須特別留意。

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羅一鈞指出，台北新增1本土（案21395）是屬於雙北目前還在釐清感染源的家人群聚案，為昨天已經公佈的案21359的哥哥，遭到匡列採檢，Ct值33；接觸史為跟同住的妹妹每天相處。

羅一鈞表示，這起群聚中的兄妹也是屬於相對早期感染個案，跟來探訪的案21295，都需要特別去追蹤感染源，後續採檢疫調仍在追蹤，這起群聚案會監測到3月22日期滿。

台南新增4例本土都與遊覽車旅行團、就醫相關的群聚有關，羅一鈞說明，今天新增的案例中，案21393在3月初跟21262有共同就醫場域的接觸，經過匡列後採檢陽性，是無症狀個案，Ct值32.6。

案21394是先前公布個案（案21297）同公司的職場同事，經過職場匡列採檢陽性，是屬於比較近期個案，在3月11日開始有症狀，今天確診。

羅一鈞指出，還有2位是一家人，案21392是本身先出現症狀 ，用家用快篩陽性，後續採檢確診，另1位案21422有去過台南爆發院內感染的醫院，前往門診就醫，初步懷疑是同醫院場域有接觸感染，不過是來做復健的病患有接觸，還是跟藥劑部的員工有接觸，目前還需要調查。

羅一鈞表示，今天公布的5案都沒有居隔「陰轉陽」個案，都是擴大匡列採檢揪出，因此整體社區風險仍然存在，整體南部群聚還要監測到3月22日才期滿，提醒台南民眾，要特別警覺，發現有新冠肺炎症狀，要趕快做自我檢測、前往採檢。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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