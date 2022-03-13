台南公布確診足跡！海底撈、便當店、汽車展間皆入列

台南衛生局表示，案21392為居住在新營區的40歲女性，於3/9出現發生症狀，自行快篩後發現確診，確診前活動範圍包含斯朵莉理髮店（台南中山南店）、海底撈台南南紡店、八道晟韓式火鍋店（台南永康中華店）、開源台安藥局、瑞特汽車及新營路上2間便當店；案21422則為案21392的丈夫，3/7出現流鼻水、鼻塞等症狀，3/12因妻子確診被匡列，3/13採檢PCR後陽性確診，確診前足跡仍持續疫調中。
案21394則為日前確診的案21297職場接觸者，3/11出現發病症狀，隔天經採檢確診，隔離前曾到過早安美之城（隆田活力文化）、8號綠攤子冰品店、隆田公有零售市場、安安藥局（麻豆店）與東方美早餐店（官田勝利路）；另外21393是一名70歲男性，為鹽水區案21262醫院接觸者，因衛生局匡列案21262相關接觸者採檢，驗出陽性確診，曾於3/3到過醫院。（編輯：陳苾暐）
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