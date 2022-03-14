王宇婕再突破！為戲為出演女律師　直呼壓力大

平時對演戲王宇婕在角色上並沒有太多設限，對於這次接演，在人設上很信任賴製作給她這個機會出演女律師的角色,平時自己在追劇時,也很愛看這類型的律政劇或有這角色背景的題材，無論是歐美、韓劇，像The Good Wife 法庭女王或傲骨賢妻，或是近期韓劇黑道律師文森佐..等，相同的角色但搭上不同的故事背景，在人設上也是會有區別。所以當王宇婕知道自己要演律師，很期待劇情的發展，可以讓這個角色上的發揮，但相對地：「壓力也很大啦！」
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這次演律師在台詞上的確需要下功夫去熟背深思，尤其是涉及各項法條時，每一項法條必須要一字不漏地熟記，並有條理的表達以及當下需要理性判斷的表現等等，完全有別於之前的表演方式，如何將女律師人設立體化，會隨著劇情走向讓自己再作調整，而女律師曉萍這條線還有她個人的愛情發展, 在理性與感性之間的拿捏，還有來自她父親翁家明的期待，以及不可告人的祕密與真相，讓這個角色很有發揮與看頭。
王宇婕這次回來演出又要落台語，她表示去年接演一檔華劇之後就接著在《天之驕女》中客串演出，那時臨危授命接演時才有點生疏，語言的練習就是要常講，所以經紀人安排會講台語的助理在現場跟戲，隨時注意她的發音跟語調，另外在現場排戲導演和導播們也會特別給我指導。:除此之外，每天收工王宇婕都會跟媽媽蕭瑤通電話，還逼媽媽跟她台語對話，但眾所皆知媽媽台語本來就不靈光，但愛女心切，覺得有時搞笑一下可以緩減宇婕背台語的壓力，還有就是為更貼近律師角色，讓台語說得更有條理，除了背劇本，王宇婕男友還買了本六法全書陪她練習，營造學習環境，她笑說別人談感情是甜言蜜語，但自己卻跟男友談的是六法全書。她還笑說甚至在走路時也會想到台詞而練習,還好現在因為疫情帶著口罩，不然路人看到她喃喃自語應該會覺得有異狀吧！
演律師當然要像律師，王宇婕這次在服裝及配件上的確花了許多心思，讓這個角色更出采，因為這女律師出身富裕家庭，父親希望她能繼承家業但她堅持自己的志業，是位獨立自主、穿著有品味的現代女性，王宇婕說：「在職場上律師的穿搭我會以剪裁俐落的西裝外套為主，在顏色上會以明亮鮮豔的色彩來強化西裝刻板的調性，更突顯這個角色的品味與風格。」