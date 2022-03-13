面試者乾等1小時還被嫌！長輩「神觀念力挺主管」嚇壞她
面試是企業徵才的必經過程，更是求職追求更好的薪資的捷徑。不過就有女網友目睹主管讓面試者乾等1小時，後續「長輩的看法」也令她相當訝異。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 17:02:54
原PO在論壇Dcard上發文提到「公司部門最近在招募新人，但上周因為HR安排的面試時間，主管剛好有重要的臨時會，結果3個面試者就這樣乾等」；其中一個面試者等了30分鐘後就離開，另外兩人則是等了1個多小時才成功面試，但主管回到辦公室後，卻開始嫌棄這兩個面試者。
原PO回家後也向注重準時觀念的父親分享這段經歷，沒想到對方卻反倒力挺主管「不能這樣說，你去給人家面試，你是有求於他欸，當然可以要你等啊！而且有些老闆可能是故意在測試你有沒有耐心」，這樣的論點更讓她感慨「為台灣的勞資地位感到悲哀，社畜不是叫假的」。
詳細經過曝光後，隨即有不少過來人回應「主管選人沒錯，但求職者也是在選老闆選公司」、「不守時的主管以後共事會遇到的問題肯定更多」、「等一兩個小時的就太誇張了，會覺得是不尊重人的公司，就算收到錄取也會婉拒」、「同樣是當主管，我個人質疑會遲到的人，能管理好什麼事情？就算臨時有事，通知這件事也一定要做到」、「真正有水準的公司主管不會給你這樣搞」、「我們公司唯一會讓人等的部門主管，就是全公司流動率最高的部門」。（編輯：潘毅）