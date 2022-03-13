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燦、韓幕僚戰議員　顏蔚慈批林鼎超：學韓國瑜信口開河

▲前桃園市政府青年事務局長的顏蔚慈回到故鄉三重、蘆洲參選新北市議員。（圖／顏蔚慈辦公室提供）
▲前桃園市政府青年事務局長的顏蔚慈回到故鄉三重、蘆洲參選新北市議員。（圖／顏蔚慈辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-13 16:53:30

桃園市政府前青年局長顏蔚慈、高雄市政府前青年局長林鼎超都投入新北市三重蘆洲議員選舉，雙方言詞交鋒激烈。顏蔚慈今（13）日下午在臉書表示，有網友跟她說，「韓國瑜的青年局長說要比較鄭文燦、韓國瑜」，但她不知道被罷免的前高雄市長韓國瑜，到底要拿什麼跟五星級的桃園市長鄭文燦比，其實也很難比，因為韓國瑜任期只有2年。

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顏蔚慈說，既然林鼎超都指名道姓了說要比較，自己也必須有所回應。首先，林鼎超說她在蹭聲量，但根據台灣民意調查基金會的數據，目前民進黨的支持度是29.2%，而國民黨最新的支持度是15%還低於民眾黨的16.2%，而韓國瑜被罷免的票還高於當選票，更是唯一一個被提過兩次罷免的政治人物，這樣的紀錄，前無古人後無來者，所以到底是誰在蹭誰，自有公斷。

顏蔚慈也說，「凡走過必留下痕跡」，候選人的經歷與政績，也是選民檢視的重要依據。林鼎超在臉書上洋洋灑灑寫說他當局長的政績，但就以2019年我跟林鼎超都是青年局局長比較，當年高雄的青年失業率25-29歲是7.4%，遠高於全國平均的6.57%，而桃園則是6.3%，是低於全國平均。所以高失業率，就是林鼎超引以為傲要留給高雄青年的政績？

再來，顏蔚慈提到，林鼎超所談到的青創基金，當時韓的政見是4年100億，30億是政府預算，70億則是自籌募款，卻被接任的陳其邁市府團隊發現，韓國瑜執政的一年半內，70億的自籌募款只有募到2600萬，甚至預算執行率執行率不到1%，這種成效，也是林敢拿出來說嘴的政績？由此可知林鼎超其實也跟自己的老闆有樣學樣，只會信口開河，卻完全經不起檢驗。

顏蔚慈強調，林鼎超要她回去跟前老闆一起拆籃框，看到其實心中有無限感慨，過去這兩年來，疫情對世界造成很大的衝擊，改變了人們的生活，桃園又是國門之都，面對病毒往往是首當其衝，而病毒總是來得又快又急，全體的市府上下以及防疫人員無不用盡心力防疫，為了阻絕病毒的傳播，讓人民早日回歸正常生活，當初有這規劃也是為了防疫，但看看韓國瑜自己的違建豪華農舍，不只拆了籃框甚至還拆了整個運動場，林鼎超忘了嗎？

顏蔚慈表示，每個人都是獨立的個體，自己完全尊重，那麼提醒一下林鼎超，任內時的1.70億的青創基金變成2600萬、1年半的執行率只有1%、失業率高於全國，記得不要推給韓國瑜。

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