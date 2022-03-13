台北捷運「1怪象」頻發生！網見了直搖頭：素質低下

台北捷運是眾多北部人的主要交通工具，上、下班時間人潮更是擠得水洩不通，一不小心就可能擠出火氣。就有網友近期發現北捷上部分乘客非常不遵守禮儀，令她看了直搖頭，直批「乘客素質倒退嚕」，該文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 20:27:15
原PO於PTT上發文說明自己近期開始經常搭乘北捷，據她觀察越來越多人在排隊時，不願依循地上所標示的箭頭站位，且列車到達後，不先禮讓車上的人下車，反而車廂門剛打開便一股腦兒往裡頭衝，令她感覺自己在一個「蠻荒未開發的城市」，認為這種景象只在高雄捷運剛開幕，民眾還未習慣捷運禮儀時才會看到，直批「所以說為什麼北捷乘客素質倒退嚕？」
許多遇過類似情形的人相繼出聲，認為該行為確實不妥「不等人下車真的超誇張」、「還有不先禮讓車內乘客先出來，就搶著進車廂的」、「疫情期間太久沒出門，忘了怎麼搭捷運」、「意外嗎？有些人門一打開就想進去搶位置」。
也有人提出車廂中的其他怪象「公車以前大多是歐巴桑老人才會拿東西佔位，現在連年輕情侶也開始有樣學樣」、「不只是老人，一堆年輕人也愛擠，而且進車廂的都直接站門口，還要我講話才只動身體，也不進去」、「還有站門口當門神的都已經上不去了還卡在那邊」。 （編輯：李惠婷）