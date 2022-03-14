下令侵烏全球譴責　情報：蒲亭恐因服類固醇易暴怒

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導中表示，五眼聯盟成員分享越來越多關於69歲的蒲亭日益怪誕行為的報告，加上近來蒲亭出現在公開場合的影像中臉部顯得浮腫，以及他堅持訪客必須和他保持異常的安全距離。
安全消息人士表示：「過去5年，他的決策出現明顯的變化。身邊人士發現他說話的說服力和清晰度，以及他對周遭世界的看法有明顯的改變。」
報導中表示，據信英國高層政界人士接獲的情報顯示，蒲亭因生理方面的因素，造成心理層面的惡化。
他們推測蒲亭可能出現腦部的疾病，像是巴金森氏症（Parkinson's disease）、或一般型失智，或因罹癌接受的治療改變心智的平衡狀態。
英國情報圈認為最後一個推測有可信度，也就是蒲亭心智狀況惡化是長期服用類固醇治療，產生類固醇暴怒（roid rage）的結果。
消息人士指出，蒲亭決定和訪客保持異常的距離是一種跡象，顯示他擔心共病，也就是可能增加死亡風險的其他嚴重疾病，或使用抑制免疫系統藥物會導致他容易受到感染。
上月，蒲亭接見來訪的法國總統馬克宏時，馬克宏被迫坐在長達近4公尺長桌的另一端，而很多訪客則是必須先行在飯店隔離兩週。
報導也指出，近來蒲亭的臉部和頸部四周出現明顯的浮腫，可能是類固醇的副作用，「情緒和行為上的改變」同樣也是副作用之一。
報導中表示，上月馬克宏訪俄之後，一名法國官員被引述說道，蒲亭和馬克宏2年前見到他時「不太一樣」，可能是某方面出了狀況。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110313