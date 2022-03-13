富立電視台邀請企業界共同發揮大愛幫助低收戶

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中華道教丹心慈善會台南分部揭牌儀式，富立電視台董事長李安忠邀請立法委員陳亭妃、台南市議會議長郭信良、議員陳怡珍、成功里里長-鄭景元、慈善總會會長李游坤、慈善總會常務監事邱進錄、慈善總會常務理事黃元樹、慈善總會副會長吳漢清、台南分部慈善大使管明月及富立生醫、葳靖生化國際、桓康生醫公司代表人，共同參予見證揭牌。
富立電視台長期以來與李游坤道長合作，透過節目講宣道教文化、舉辦免費命理諮詢等活動宣揚道教宗旨，有鑑於李道長成立中華道教丹心慈善會，富立電視台當仁不讓免費提供該台位址做為慈善會台南聯絡處，協助慈善會台南區慈善活動動。
富立電視台董事長李安忠表示，看見低收入的生活時他感同身受，因他曾經歷人生的低潮及逆境，甚至想輕生的念頭，但在意識模糊之際聽到母親於耳邊呼喚及鼓勵上進的話語，讓他驚醒放棄輕生念頭，也給自己一次機會。如今事業已逐漸穩定，想騰出時間來成立公益慈善會，實現多年來想幫助更多邊緣戶的心願。趁本次揭牌儀式同時號召合作廠商富立生醫、葳靖生化國際、健美佳生醫、金泉源麵食、鴻雅生技、千日好實業、農作發生技等在地企業結合慈善會募資，此次先發放紅包及物資給予當地低收入戶里民，未來將再擴大規模捐贈，共同善盡企業社會責任，以微薄之力來照顧社會邊緣戶。