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富立電視台邀請企業界共同發揮大愛幫助低收戶

▲富立電視台董事長李安忠(右二)、慈善總會會長李游坤(右一)及愛心大使管明月(左二)共同發放紅包給低收家庭（圖／記者張振興攝，2022,03,13）
▲富立電視台董事長李安忠(右二)、慈善總會會長李游坤(右一)及愛心大使管明月(左二)共同發放紅包給低收家庭（圖／記者張振興攝，2022,03,13）

記者張振興/台南報導

2022-03-13 21:47:11

富立衛星電視台創辦人李安忠秉持取之社會用之社會及關懷弱勢的信念，今(13)日上午11時在北成路總部舉行中華道教丹心慈善會台南分部成立揭牌及「春季送愛」活動，發放白米、關廟麵、油、洗碗精等民生物資及2千元紅包共捐贈69份給成功里低收家庭。

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中華道教丹心慈善會台南分部揭牌儀式，富立電視台董事長李安忠邀請立法委員陳亭妃、台南市議會議長郭信良、議員陳怡珍、成功里里長-鄭景元、慈善總會會長李游坤、慈善總會常務監事邱進錄、慈善總會常務理事黃元樹、慈善總會副會長吳漢清、台南分部慈善大使管明月及富立生醫、葳靖生化國際、桓康生醫公司代表人，共同參予見證揭牌。


富立電視台長期以來與李游坤道長合作，透過節目講宣道教文化、舉辦免費命理諮詢等活動宣揚道教宗旨，有鑑於李道長成立中華道教丹心慈善會，富立電視台當仁不讓免費提供該台位址做為慈善會台南聯絡處，協助慈善會台南區慈善活動動。

▲中華道教丹心慈善會台南分部揭牌儀式，台南市議會議長郭信良、立法委員陳亭妃、議員陳怡珍皆聯袂出席（圖／記者張振興攝，2022,03,13）
▲中華道教丹心慈善會台南分部揭牌儀式，台南市議會議長郭信良、立法委員陳亭妃、議員陳怡珍皆聯袂出席（圖／記者張振興攝，2022,03,13）
富立電視台董事長李安忠表示，看見低收入的生活時他感同身受，因他曾經歷人生的低潮及逆境，甚至想輕生的念頭，但在意識模糊之際聽到母親於耳邊呼喚及鼓勵上進的話語，讓他驚醒放棄輕生念頭，也給自己一次機會。如今事業已逐漸穩定，想騰出時間來成立公益慈善會，實現多年來想幫助更多邊緣戶的心願。趁本次揭牌儀式同時號召合作廠商富立生醫、葳靖生化國際、健美佳生醫、金泉源麵食、鴻雅生技、千日好實業、農作發生技等在地企業結合慈善會募資，此次先發放紅包及物資給予當地低收入戶里民，未來將再擴大規模捐贈，共同善盡企業社會責任，以微薄之力來照顧社會邊緣戶。

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