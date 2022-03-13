春暖花開三月天！西半部高溫達34度 下半週變天北部轉涼
週末假期過完，新的一週天氣如何呢？中央氣象局指出，本週將「春暖花開三月天」的天氣型態，週一（3/14）各地晴朗暖熱，僅東半部地區有些零星降雨，不過午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨，白天各地氣溫依舊晴暖，西半部地區高溫可達攝氏28到31度，但須留意日夜溫差可達攝氏10度以上，早出晚歸要記得多加件衣服保暖，東部地區高溫約攝氏26度。比較明顯的天氣變化將落在週四（3/17）入夜之後，屆時鋒面逐漸南下，北部及東半部地區將轉為有短暫雨的天氣，週五（3/18）鋒面通過伴隨東北季風增強，北部地區天氣會稍稍轉涼。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-13 22:04:11
氣象局指出，週二（3/15）起到週四白天，各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及北部山區雲量稍多偶有局部短暫陣雨，午後中部山區也有零星短暫陣雨，但雨勢都不會太大。西半部地區依舊維持暖熱，高溫可能來到攝氏30度以上，中南部地區更可達攝氏32到34度，已經有偏熱的感覺，東部地區高溫也有攝氏28度。不過放晴也導致輻射冷卻效應明顯，西半部地區早晚低溫僅攝氏18到22度，日夜溫差依舊相當大，早出晚歸的民眾要特別留意。
好天氣可以一直持續到週四白天，入夜後鋒面開始南下，迎風面的北部及東半部地區轉為有短暫雨的天氣。週五一整天鋒面通過半隨東北季風增強，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部山區也有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲。這波冷空氣強度稍弱，僅北台灣高溫略降約攝氏2到4度，中南部地區不受影響，高溫依舊有攝氏29到33度。
氣象局預估，這波東北季風到了週末（3/19~3/20）就會減弱，北台灣氣溫略微回升，僅北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。整體而言，本週的上半週各地依舊晴朗暖熱，早晚溫差大，但下半週受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣高溫略降、北部及東半部地區有短暫雨，其他地區維持多雲，中南部地區高溫仍有30度以上，天氣依舊暖熱。
此外，氣象局也提醒，週四之前金門及馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，而台灣西半部地區夜間及清晨也有局部霧或濃霧，提醒民眾留意。