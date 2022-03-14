303大停電、工總內部不同調　王文淵怒辭理事長

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聲明稿指出，依據上述，可以明確瞭解理事長王文淵堅持，在尚未釐清停電原因前，不宜發佈新聞。但遺憾的是，蔡秘書長仍違背王理事長的指示，逕自於3月6日下午發出新聞稿。
總裁的處事原則，向來都是徹底瞭解事實後，才會提出對策。因此於3月7日上午在總裁例行週會，即與各公司董事長討論，深入瞭解本次發生停電的原因，並要求各公司引以為鑑。
據瞭解，停電原因是現場人員未依照SOP操作，屬於管理問題，並非缺電所致，因此才要求蔡秘書長暫時不宜發佈新聞，以免混淆社會大眾視聽，可惜蔡秘書長卻假借王理事長指示，對外發佈新聞稿。
聲明稿指出，近來，蔡秘書長數次發生未經理事長同意，而擅自決定的情事，因此為規範工總的決策程序，為此設立審閱、呈核的機制，凡重要案件皆須經兩位常務理事審閱，並呈理事長核准，始能對外發佈或執行。然此次行為確實是違反規定，已經影響工總形象。總裁認為身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。
303全台大停電，工總6日發出新聞稿指出，聲明稿上指出，「理事長王文淵認為」產業界均認為這已非單一偶發事件，現行能源政策的調整已刻不容緩，到了需要嚴肅且誠實面對的時刻。由工總集合國內產業領袖及經濟與能源專家學者，共同為台灣能源政策把脈，希望在未來6個月內以客觀、務實與科學的態度，提出產業對政府改善能源政策的建言書，供政府政策參考，希望政府能務實面對以化解台灣未來能源的危機，並有助於2050年碳中和目標的達成，確保台灣經濟永續發展。