王文淵辭工總理事長 看台灣用電管理或缺電應分開討論
台塑集團今（14）日發布聲明，指出總裁王文淵即日起辭去工總理事長一職，消息一出震撼各界。聲明稿上指出，因無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。據王文淵窗口高層透露，總裁對這次303大停電事情認為是管理問題，應針對管理做檢討，至於台灣用電是管理問題還是缺電問題，應該一碼歸一碼討論，但蔡練生不等真正原因出來就急著發布工總新聞稿，「不知道在急什麼、圖什麼？」
記者許家禎/台北報導
2022-03-14 10:26:40｜2022-03-14 11:12:21
有關今年3月3日全台大停電事故，工總之前發佈新聞稿，但疑似工總內部出現不同的聲音。今日台塑集團聲明稿指出，理事長王文淵堅持，在尚未釐清停電原因前，不宜發佈新聞，而後了解到此次停電原因是現場人員未依照SOP操作，屬於管理問題，並非缺電所致，因此才要求蔡秘書長暫時不宜發佈新聞，以免混淆社會大眾視聽，可惜蔡秘書長卻假借王理事長指示，對外發佈新聞稿。
據台塑集團、王文淵窗口高層透露，總裁的處事原則，向來都是徹底瞭解事實後，才會提出對策。這次303全台大停電，是人為的管理上的問題，應該針對管理做檢討，但用電有沒有缺口、是否缺電，則是要針對缺電做檢討與討論，也就是台灣用電是管理問題還是缺電問題，應該一碼歸一碼來討論。
至於聲明稿上「無法節制工總秘書長蔡練生執行業務」，該名高層則重述聲明稿上說明，數次發生未經理事長同意的事，因此才要設立審閱、呈核的機制，凡重要案件皆須經兩位常務理事審閱，並呈理事長核准，始能對外發佈或執行，但這次針對303大停電，蔡因為又違反規定，總裁無法節制他，所以決定辭去理事長一職，言談間透露蔡練生已經不只一次逕自做決定。該名高層表示「303事件原因還沒出來就急著發布新聞稿，到底在急什麼？圖的又是什麼？」。