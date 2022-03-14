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金鐘視帝唐川辭世！二度中風不敵病魔　享壽69歲

▲69歲金鐘視帝唐川在去年3月，因為2度中風住院，並因肺部感染持續治療，昨（13）日不敵病魔，在深夜11點10分與世長辭。（圖／取自客家電視台臉書）
▲69歲金鐘視帝唐川在去年3月，因為2度中風住院，並因肺部感染持續治療，昨（13）日不敵病魔，在深夜11點10分與世長辭。（圖／取自客家電視台臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 10:57:45｜2022-03-14 10:59:49

69歲金鐘視帝唐川在去年3月，因為2度中風住院，並因肺部感染持續治療，昨（13）日不敵病魔，在深夜11點10分與世長辭。

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唐川2008年曾以《神秘列車》拿下第43屆金鐘獎的迷你劇集／電視電影男配角獎，2010年更以《討海人》榮獲第45屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，2021年以客家電影院《窩卡》入圍第56屆金鐘獎迷你劇集電視電影男主角，精湛演技備受各界肯定。（編輯：孫唯容）

客家電視台臉書全文：

深受大家所敬愛喜愛的日頭哥--唐川(曾均崧)先生，已在昨晚11:10遠離病痛，出境到另一個國度。

被後輩稱為川哥、川爸的唐川先生，長期為客家的語言傳承、表演藝術、影視傳播奉獻心力，甫於日前獲得教育部111年推展本土語言傑出貢獻獎個人獎。

唐川先生的影視作品極為豐富，曾先後以《神祕列車》、《討海人》獲得電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎、男主角獎，去年並再次以《窩卡》入圍男主角獎項。其他作品如《大崎下》、《陂塘》、《雲頂天很藍》等也甚獲好評，於去年底熱映的《茶金》中飾演的伯公一角雖然戲份不多，卻令人印象深刻。

唐川先生是在去年三月因二次中風入院，並因肺部感染持續治療，中間有一度狀況好轉，但在昨晚仍不敵病魔辭世。他留下的身影及諸多精彩作品，讓我們無限懷念。


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