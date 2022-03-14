瞎挺俄或真實輿情？推特「大翻譯運動」翻出中國極端言論
俄烏戰火爆發超過兩周，雙方除了地面戰打得不可開交，網路輿論與資訊戰也是一大戰場。有中國網友在社群平台推特上發起「大翻譯運動」，將中國內部對於俄烏戰爭的觀點如支持蒲亭與習近平、烏克蘭逝去生命是「挑釁的代價」，甚至一併分享俄方假消息，翻譯志工認為這能告訴世界中國內部的「真實聲音」；但也有人批評這反而會加劇仇恨亞裔的犯罪行為。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-14 11:48:38
「大翻譯運動」在推特（Twitter）上的官方帳號表示，會成立新帳號是因為過去在美國社群論壇Reddit上的最大中文社區「衝浪TV」遭封鎖，於是這些專門翻譯中國《央視網》、《人民日報》等官方媒體內容和抖音、微博熱門新聞與梗圖等的用戶，將這些輿論觀點先是翻譯成英文，再製圖並列雙語上傳至社群平台以供轉發。
這些參與大翻譯運動的「志願軍」多半分散於推特、臉書、Telegram、Discord與Instagram等社群媒體，內容則有不少「吹捧俄爹」、「牆內心聲」等自稱支持蒲亭的中國網友輿論，例如抖音上一則蒲亭穿著西裝出席活動的影片遭到截圖，中文圖說則寫著「全世界一半國家欺負這個70歲的男人」，同時翻譯在底下留言的中國網友回覆如「不怕，有我們中國在，挺住」、 「男人的榜樣，有勇有謀」、「現實版的蕭峰，你們一起上，我何懼」。
《德國之聲》訪問一位參與「大翻譯運動」的成員，他指出這個帳號是由多人共同經營，分布在世界各地；設立帳號的目的是希望能讓更多國家的人明白，中國人並不像官方「大外宣形象」的熱情、好客、溫良，而是驕傲自大、民粹主義興盛又毫無同情心。
不過這樣的「運動」也引來質疑聲浪，有中國網友認為刻意挑選偏激言論並不公允，各國處處都有極端言論，對中國放大檢視其心可議，也有中國網友認為「家醜不可外揚」，擔憂這樣的翻譯運動只會讓外國人對中國印象更糟，恐怕會加劇國外的仇恨亞裔行為，造成無辜亞裔受牽連傷害。