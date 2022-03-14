深圳封城、當地廠區暫停營運 鴻海：備援廠區啟動調配
中國大陸新冠肺炎疫情持續升溫，廣東省深圳市13日突然宣布，自14日起實施封閉式管理，全員接受第3輪篩檢。而鴻海位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）也配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，但強調因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，會降低對公司營運影響。
記者許家禎/台北報導
2022-03-14 11:57:33
綜合中媒報導，與香港緊鄰的廣東省深圳市近期疫情擴散，13日宣布全市公車、地鐵等大眾運輸，14日至20日期間停駛，全市社區進入「封閉式管理」，所有人員居家辦公，除餐廳和民生必須行業，所有商店暫停營業，人員減少非必要流動，形同封城。
而關於集團深圳廠區暫停營運，鴻海發出聲明指出，位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。
鴻海指出，公司因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。公司園區內，同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工的生命安全與身體健康。
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