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深圳封城、當地廠區暫停營運　鴻海：備援廠區啟動調配

▲中國大陸深圳形同封城，鴻海當地廠區也暫停營業，但強調因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，會降低對公司營運影響。（圖／NOWnews資料照片）
▲中國大陸深圳形同封城，鴻海當地廠區也暫停營業，但強調因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，會降低對公司營運影響。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-14 11:57:33

中國大陸新冠肺炎疫情持續升溫，廣東省深圳市13日突然宣布，自14日起實施封閉式管理，全員接受第3輪篩檢。而鴻海位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）也配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，但強調因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，會降低對公司營運影響。

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綜合中媒報導，與香港緊鄰的廣東省深圳市近期疫情擴散，13日宣布全市公車、地鐵等大眾運輸，14日至20日期間停駛，全市社區進入「封閉式管理」，所有人員居家辦公，除餐廳和民生必須行業，所有商店暫停營業，人員減少非必要流動，形同封城。

而關於集團深圳廠區暫停營運，鴻海發出聲明指出，位於中國大陸深圳各園區（龍華、觀瀾等）配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻海指出，公司因有其它備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。公司園區內，同步啟動全員核酸檢測等防疫措施，以保障園區內員工的生命安全與身體健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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