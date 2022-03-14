為中和小太陽張志豪打氣 女神發言人顏若芳跨區送向日葵
314白色情人節！新北市議員張志豪今（14）日啓動「溫柔女力，湧往前進」行動，首波邀請小英發言人顏若芳陪同站路口，向中和鄉親問好，展現民進黨高顏值、有戰力的年輕形象；顏若芳也應景送上象徵「陽光、勇氣」的向日葵，為張志豪打氣。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-14 12:03:58
顏若芳表示，烏克蘭的國花是太陽花，也就是向日葵，現在在國際上是代表「反戰、團結、希望」；至於花語是「陽光、勇氣」，就像中和小太陽張志豪一樣，他當選議員三年多來，專業專職在議會質詢，為中和拚建設，為市民爭福利，努力的點亮中和。
顏若芳指出，中和是艱困的選區，張志豪這次的黨內初選，面臨三位優秀女性黨內同志（蘇系新北市議員張維倩、正國會前議員林秀惠、英系張嘉玲）的挑戰；為此，她祝福張志豪持續勇往直前，繼續為市民朋友發聲，做好市民發言人的工作。
張志豪強調，他與顏若芳都曾擔任小英發言人，面對年底議員選舉，除互相的打氣鼓勵外，也都希望繼續做好市民發言人，為大家發聲爭福利、拚建設；民進黨下周開放初選的登記，感謝好戰友顏若芳跨區的力挺，她過去三年在黨中央任職的期間，表現備受蔡英文主席肯定，彼此有深厚的革命情感。
張志豪說，314情人節一早，顏若芳來中和給路過民眾滿滿活力，「有美女發言人加持，回頭率比平常增加五倍」；他也和顏若芳一起發送向日葵給路過群眾，希望再次傳達陽光團隊會做事的形象，讓勤懇打拚的人繼續留在議會，當中和市民的發言人。