不斷更新／幻象2000戰機墜毀！飛行員跳傘逃生獲救

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空軍台東志航基地幻象2000戰機疑似失事事故，所幸飛行員已獲救。行政院發言人羅秉成今（14）日表示，行政院長蘇貞昌要求國防部，針對事故發生原因妥為調查，並適時對外公布。
羅秉成說，蘇貞昌在獲知事故發生的第一時間，即指示各相關單位全力配合搜救行動，並提供飛行員最完善的醫療照護。國防部、國搜中心及海巡署等單位皆出動前往搜救，所幸飛行員已獲救。
【 3/14 12:22 更新 】
幻象2000戰機墜毀、飛官獲救 蔡英文下指令
稍早1架幻象2000戰機，於台東志航基地外海執行例行訓練任務時發生事故，總統府發言人張惇涵今（14）日表示，國防部長邱國正於第一時間向總統蔡英文報告，蔡指示救援優先，國軍及各單位即刻進行搜救任務，所幸駕駛飛官跳傘並已尋獲，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。
蔡英文並指示國防部，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。
【 3/14 12:22 更新 】
幻象2000驚傳台東外海失事！氣象局：上午雲多有降雨回波
空軍志航基地一架幻象2000戰機，驚傳今（14）日上午在台東外海失事，飛行員跳傘後目前正待搜救。根據中央氣象局觀測資料顯示，從雷達回波圖看來，今日上午，台東外海有些降雨回波出現，但研判雨勢並不大，而上午台東附近，因有短暫雨導致雲量稍多，是否因此影響到能見度還有待相關單位調查。
氣象局預報員黃恩鴻指出，目前台東地區風力不大，平均風4級、最大陣風也在6級以下，沿海附近浪高約1米左右，算是風平浪靜，但偶有零星短暫雨出現，雲量也稍微偏多，應不會影響到搜救進度。
【 3/14 12:20 發稿 】
今（14）日上午，台東志航基地有一台幻象2000光點消失，驚傳失事，機上飛行員跳傘逃生，目前正緊急搜救中，至於事故詳細發生原因仍待調查。