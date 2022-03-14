北市疫情再升溫？柯文哲：一有風吹草動疫苗護照就上線
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過北台灣近日也出現新的群聚感染狀況，甚至其中一名確診者還有「台北市政府」的相關足跡。對此台北市長柯文哲今（14）日上午受訪時也表達憂心，不過也強調北市疫苗護照政策都已經準備好，「只要疫情有風吹草動就會隨時上線」。
記者丁上程／台北報導
2022-03-14 12:27:23
柯文哲表示，最近這兩個禮拜以來，亞洲地區國家包含南韓、日本、新加坡等國家都相當嚴重，深圳捷運停開、上海加強管制，也讓他好奇「台灣周邊國家到底發生什麼事」。
柯文哲說，台灣從7日起將檢疫天數從14天改為10天，「也就是第一波可能的疫情，應該會在17日開始出現。」柯文哲說，如果台灣周邊國家疫情回升，也會擔心是否對於台灣的疫情有所影響。
但柯文哲也直言，因為是14天改10天，萬一有問題還是有緩衝期，「我們也在內部做研究，疫苗護照其實我都準備好了，如果有風吹草動我們就會上線，開始強烈管制。」柯文哲也呼籲民眾，如果沒有打疫苗，很多地方就會限制住不讓你去，防止你傳染給別人。
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