白色情人節來了！移民署邀新住民手作馬卡龍傳情

《四方報》報導，今（14）日是白色情人節，內政部移民署南區事務大隊屏東縣服務站於13日下午在屏東市勝利星村的新住民創意市集中，舉辦「甜蜜告白之馬卡龍傳情」活動，與現場民眾利用不同顏色的巧克力，在色彩繽紛的馬卡龍上創作，將平常不好意思表達的心意，透過手繪巧克力圖文傳遞給對方，讓收到創意馬卡龍的另一半，吃在嘴裡、甜蜜在心裡。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-14 13:30:59
越南籍新住民講師朱麗鶯說，由於西方及日本文化的影響，在越南有越來越多人流行過情人節，也會互相贈送對方巧克力、玫瑰花等禮物，而3月14日又稱為白色情人節，在白色情人節贈送對方馬卡龍，則有「妳是我最特別的人」的含義，各種色彩繽紛、口感甜蜜的馬卡龍，就如同喜歡對方的心情一樣，繽紛美麗、充滿濃情蜜意，她也鼓勵新住民姊妹要勇敢地將心裡的情意，畫在馬卡龍上傳達給老公知道，讓婚姻維持長久與甜蜜。
現場參與的印尼籍新住民麗麗表示，她和老公結婚已經好幾年，小孩已經上大學，趁活動的機會向老公告白，感謝老公對家庭一直以來的努力。看到老公紅著臉收下馬卡龍，讓她直呼：「好像回到新婚時期的甜蜜！」；另一位泰國籍新住民小雯則有感而發，看到最近新聞持續播報烏克蘭戰爭的消息，讓她有深刻的體會，覺得人生要珍惜當下，對所愛的人一定要勇於表達，千萬不要錯過，雖然小雯老公在當天沒有一起參加活動，但她準備將自己精心手作的創意馬卡龍，在回家路上給老公一份驚喜。
屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，新住民朋友漂洋過海來台灣組建家庭，努力克服語言與文化的差異，扮演好妻子與母親或是丈夫與父親的角色，認真生活的每一天雖然平凡，但在最近烏克蘭戰爭的緊張情勢下，卻顯得彌足珍貴，更顯得每位新住民都是每個新住民家庭最特別的重要存在。同時強調移民署因應烏克蘭受戰爭影響，在台的烏克蘭人士不管是居留、停留都可依規定延長，而且沒有次數限制，如有以上相關問題，歡迎向屏東縣服務站洽詢（聯絡電話：08-7661885），將有專人服務。