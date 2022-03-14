王文淵辭理事長！工總慰留中 蔡練生「將有尊嚴離開」
台塑集團總裁王文淵今（14）日拋出震撼彈，表示因無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。而今日上午工總召開臨時監事會，監事會召集人潘俊榮指出，開會結果是大家希望王文淵留下來，至於蔡練生則是希望可以留任一段時間，之後讓蔡有尊嚴的離開。
記者許家禎/台北報導
2022-03-14 13:41:48｜2022-03-14 13:44:26
有關今年3月3日全台大停電事故，工總之前發佈新聞稿，但疑似工總內部出現不同的聲音。今日台塑集團聲明稿指出，理事長王文淵堅持，在尚未釐清停電原因前，不宜發佈新聞，而後了解到此次停電原因是現場人員未依照SOP操作，屬於管理問題，並非缺電所致，因此才要求蔡秘書長暫時不宜發佈新聞，以免混淆社會大眾視聽，可惜蔡秘書長卻假借王理事長指示，對外發佈新聞稿，最終王文淵做了辭去工總理事長的決定。
而今日工總也召開臨時監事會，會前常務理事何語表示，工總不知道王文淵要辭理事長，事前不知情，但他指出，依據《人民團體法》、《工業團體法》、《會議規範》三個法，如果王文淵要辭理事長，必須要寫辭職書並送交理事會討論才有效。
工總監事會召集人潘俊榮則說，會上大家都同意希望王文淵能留下來，但還是會尊重他的決定。至於蔡練生則是希望可以留任一段時間，之後讓蔡有尊嚴的離開。
另外，外界質疑是否經濟部有施壓，才造成王文淵與蔡練生雙方有歧見，潘俊榮表示，這是他們兩位互動的事情，自己不能多加揣測，但強調這件事情和外界、經濟部無關，是工總自家的事。
303全台大停電，工總6日發出新聞稿指出，聲明稿上指出，「理事長王文淵認為」產業界均認為這已非單一偶發事件，現行能源政策的調整已刻不容緩，到了需要嚴肅且誠實面對的時刻。由工總集合國內產業領袖及經濟與能源專家學者，共同為台灣能源政策把脈，希望在未來6個月內以客觀、務實與科學的態度，提出產業對政府改善能源政策的建言書，供政府政策參考，希望政府能務實面對以化解台灣未來能源的危機，並有助於2050年碳中和目標的達成，確保台灣經濟永續發展。