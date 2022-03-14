外籍生雙向交流　成大與法協簽署共同獎學金協議

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成功大學校長蘇慧貞提到，成大校內有許多優秀法籍教職員貢獻其中，如量子物理與考古學研究，透過優秀學者齊聚，使成大在相關的學研發展得以領先全國。蘇慧貞校長期待在雙方的合作之下將能促進成大不同的層面的進步，也歡迎貴賓時常走訪成大。
成大國際處指出，成大歷年與法國共約27所大學或研究機構締約合作，其中包含較知名的如巴黎第一大學-索邦大學（Universite Paris 1-Pantheon-Sorbonne）、格勒諾布爾-阿爾卑斯大學（Université Grenoble Alpes）等。近幾年多數學生以校際交換生計畫赴外求學，在最耀眼的學生時期前往法國巴黎、土魯斯、南錫、布列塔尼、諾曼地等處佈建成大足跡，透過成大的簽約校合作或個人計畫在世界徜徉，近3年近83名學生透過交換機制至法國，更有近217名法國學校學生來成大交換或短期實習，在美好的古都台南增添更多的歐式情懷。
成大與法國各校簽訂合作類別包含校級、院級與系級，其中，成大航太系自2010年與法國航太工程高等學院（IPSA）合作辦理海外學分班，每年至多有49位外籍生來台接受3至4個月的密集課程訓練，如今已被IPSA視為正規課程的一環，培養超過300位學生。
此外，自2013年啟動的成大-IPSA雙聯學位學程亦成為接軌國際人才的管道，畢業校友方喬丹（Jordan Vannitsen）透過實習認識成大，並接續攻讀成大航太碩、博士，並於2016年和夥伴在台成立「ODYSSEUS Space」太空新創企業在台灣實踐他們的太空夢，除了在台追逐太空夢的法式浪漫之外，另有一名學生返歐後進一步挑戰太空人夢想，參加歐洲太空總署太空人培訓，在世界的彼端用台法教育所培育的養分，爭取成為太空人的畢生職志。
簽約儀式後，法國在台協會主任公孫孟與法國在台協會學術科技合作專員柏傑弘、副專員丁慶芳、事務員聶安朵以及科技部國際新創技術專家杜納森一行繼續聽取簡報與參訪。成大安排國際長王筱雯、廣達－成大聯合AI研究中心主任林一平、智慧半導體及永續製造學院學程副主任游聲盛以及成大副國際長李約亨針對成大近年的產學合作、半導體人才培育以及與法國IPSA合作概況進行簡報。接著到成大前沿量子科技研究中心以及成大系統系拖航水槽參訪，分別由中心主任陳岳男與系統系主任陳永裕接待及介紹。
由於法國為2022年歐盟輪值主席國，致力推動一系列守護環境、低碳與綠能議題，與成大積極推動的SDGs校務策略不謀而合。透過此次雙方交流，不僅共同擘畫培育未來人才的願景，也期待能將成大長期以來在台灣產業、環境、科技等各面向的努力與成果帶向法國與歐盟各國，開闢未來校際之間、城市之間、甚至國際之間，更多元、更精彩的合作可能。