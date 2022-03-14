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空降鑰匙毒交易　警方法眼全都錄

▲前來購毒的藥腳在巷子接住毒販從高處扔下的鑰匙，再自行上樓交易毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲前來購毒的藥腳在巷子接住毒販從高處扔下的鑰匙，再自行上樓交易毒品（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-03-14 14:07:44

王姓毒販生性狡滑，在高樓住處觀察前來購毒的藥腳身份無訛，並確認沒有警方人員跟監，才從高處扔下鑰匙，讓來購毒的藥腳自己開門上樓文易。但這一切都完全在警方的監視蒐證中。台中市刑警大隊偵六隊完成蒐証後逐一收網，先後逮捕王姓毒販及七名藥，台中地檢署檢察官日前已將八人全部依毒品危害防制條例提起公訴。

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為強力打擊犯罪，取締非法毒品販賣，臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊經報請臺中地方檢察署檢察官指揮，於日前至臺中神岡及東勢等地，追查王嫌涉嫌販賣第二級毒品安非他命。


警方偵辦發現，王嫌平時以販毒為生，為逃避警方查緝，多利用手機通訊軟體與毒品上下游聯繫，並不定時更換手機與門號，且在通話完後將對話收回，避免對話外流，另王嫌大多會與藥腳約定至住處內進行毒品交易，並透過直接從住處往下丟擲鑰匙給藥腳自行上樓購買毒品，或將毒品與乾燥劑混放等方式，躲避檢警查緝；警方現場蒐證時甚至發現有母親不惜帶著女兒前來購毒，顯見毒品殘害民眾之程度；然法網恢恢，雖狡猾王嫌晝伏夜出，然經警方多月蒐證掌握王嫌犯罪行徑，見時機成熟一舉逮捕王嫌及7名藥腳到案。


刑大偵六隊隊長楊志源呼籲，民眾應該正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出偷、搶等違反法律的行為，尤其新興毒品盛行，青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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