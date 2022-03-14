與四叉貓吃飯合照引發黨內爭議？蔡壁如：當天只是路過
民眾黨不分區立委蔡壁如日前與網紅「四叉貓」劉宇一同吃飯，引發社會各界議論。由於四叉貓近日來時常在個人臉書PO出對民眾黨內與候選人的相關爆料，因此引發黨內不滿。而四叉貓日前再度PO出一張與蔡壁如的合照，也讓市府發言人陳智菡直接在內部會議與蔡壁如發生爭吵。對此蔡壁如今（14）日上午受訪時，表示當天只是路過進去打招呼，並沒有所謂請客吃飯，「我也講說人生在世，沒有說不是朋友就一定是敵人。」
記者丁上程／台北報導
2022-03-14 14:07:16
《自由時報》報導指出，四叉貓10日在臉書上PO出與蔡壁如的合照後，隔天民眾黨中央、立院黨團與北市府召開三方視訊會議，陳智菡率先開砲嗆，黨內成員不該資助、宴請四叉貓等網紅，藉此擴大自己影響力，或藉四叉貓攻擊黨內成員，蔡壁如當下則反駁，自己當天只是路過，當時民眾黨主席柯文哲、文宣部有餐敘，自己就是正要赴約的路上巧遇四叉貓，才進去合照，並強調自己沒有請客。
蔡壁如今日也再度還原當時情況，當天是3月8日，因為文宣部主任剛到任，因此也利用婦女節這天與文宣部的同仁一同吃飯。而在赴宴的路上路過一間餐廳，剛好看到四叉貓與記者們在內用餐，因此進去打個招呼，但打完招呼後因為還有赴宴的行程，所以就離開了，只單純是一個路過事件，沒有所謂的媒體餐敘請客。
而針對秘書長謝立功指出「有些人不太適合一起合照」的說法，蔡壁如則解釋並非自己要拍，而是進去打招呼時人家拍的照片，不過蔡壁如也意有所指表示「我也講說人生在世，沒有說不是朋友就一定是敵人。」
對於黨內紛爭，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今日受訪時也被問及該議題。柯文哲強調，一個團隊裡吵吵鬧鬧很正常，只有北韓才有百分之百相同的意見。「對我來講都很正常，沒有什麼奇怪的事，何必浪費大家時間來討論這個題目？」
至於北市府發言人陳智菡則表示，內部會議就是內部會議，大家不用擴大渲染，或者是把它覺得這麼嚴重。陳智菡也強調，與蔡壁如之間的溝通都非常順暢，沒有什麼問題。