基隆女染疫「列不明感染源」！在台北工作 Ct值僅13
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，國內新增73例境外移入、2例本土個案，其中本土個案裡有一例為不明感染，是一名住在基隆但在台北工作的20多歲女性，目前4位家人、4位同事都已被匡列，其他則在疫調中。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:34:24
指揮中心指出，目前不明感染源有3條，其中就有今日新增的確診個案（案21497），是一名住在基隆但在台北工作的20多歲女性，為單一個案，因發現有咳嗽、流鼻水和發燒等症狀就醫，PCR採檢為陽性，Ct值13.1，感染源還在調查中，需要後續做檢驗才能再確認。
另外，指揮中心說明，今日新增境外移入個案有73例，分別為42例男性、30例女性、1例調查中，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自索羅門群島(6例)、越南(5例)、香港(4例)、泰國及美國(各3例)、新加坡、緬甸、印尼、德國、澳大利亞、馬來西亞及巴基斯坦(各2例)、巴拿馬、日本、英國、柬埔寨及俄羅斯(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至3月13日。（編輯：賴禹妡）
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