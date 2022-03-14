《離鄉背井去打工》揭露移工心聲　李道明獲傑出貢獻獎

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李道明得知獲獎後，謙稱自己十分幸運，從80年代製作長篇紀錄影片、紀錄片歷史與製作的教學與研究，到90年代台灣紀錄片研究、教育推廣、補助、製作、影展放映、國內及國際巡迴推廣等全方位的事務，見證了紀錄片製作與研究在臺灣生根、茁壯，終於在21世紀開花結果的歷史進程。「人生能專注於一件自己有興趣的工作，並且做出略有一些成績來，堪稱是件值得安慰與歡欣的事。」他更向過去一起製作或學習紀錄片，至今仍創作不懈的曾文珍、許明淳、沈如雲、萬蓓琪、王盈舜、郭珍弟、蕭菊貞、鄭治明等紀錄片創作者致意：「台灣紀錄片的未來是屬於你們的！期望你們繼續持續不懈地創作紀錄片，讓大家透過你們的作品更加認識台灣過去的歷史、思索台灣現實的各種議題。」
李道明1953年出生於新竹，大學期間曾任電影雜誌《影響》主編，後來至美國費城天普大學攻讀廣播電視電影藝術碩士，成為台灣首位赴美專攻紀錄片的學者和創作者。他自1980年代開始從事影像製作，導演紀錄片、劇情片、動畫片、教育資訊影片及電視節目，並成立「多面向工作室」，帶領團隊大量拍攝紀錄作品，題材包括台灣歷史與社會、環境保護，以及原住民生活和文化等，為解嚴前後的台灣土地留下重要見證。
李道明在美留學期間便以紀錄片《愛犬何處歸》和動畫片《開天》獲得金穗獎。1986年，他記錄泰緬邊界難民營處境的《殺戮戰場的邊緣》，獲頒金馬獎最佳紀錄片；同時他策劃了一個電視紀錄片系列「蛻變中的台灣」，企圖呈現1980年代末期台灣轉型時期政治、經濟、文化等各個領域的變化過程，最終完成《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》以及《人民的聲音（環保篇）》，後者獲得1991年金馬獎最佳紀實報導片，其鮮明的環保立場，揭示了紀錄片應具備創作者的觀點和位置。1990年代末至2000年初期，他先後製作了《1997香港人在台灣》、《九七前後：台灣人在香港》、《離鄉背井去打工》等，持續關注台灣的政治與社會的結構性問題。
為了讓更多觀眾認識本屆傑出貢獻獎得主李道明，今年影展將特別放映他於2003年導演的紀錄片《離鄉背井去打工》，同時將舉辦「叩問真實：關於紀錄片的幾個難題」論壇。更多詳細資訊將陸續公開，請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。