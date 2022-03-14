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全台25個行政區平均房貸破千萬！專家：持續升息壓力爆表

▲全台25個行政區平均房貸突破1千萬元，其中台北市12個行政區全都上榜，大安區更是唯一平均房貸突破2千萬元的區域。（圖／《NOWnews》資料照片）
▲全台25個行政區平均房貸突破1千萬元，其中台北市12個行政區全都上榜，大安區更是唯一平均房貸突破2千萬元的區域。（圖／《NOWnews》資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-14 14:39:42

國內外通膨壓力大，各國升息腳步越來越急促，未來央行一旦升息，首當其衝的就是房貸族群，負擔肯定會加重。根據聯徵中心去年第四季最新房貸資料統計，全台的鄉鎮市區新增房貸，有25區平均房貸授信金額超過1千萬元，其中壓力最大的莫過於首善之都台北市，12個行政區房貸金額都在千萬元以上，其中精華蛋黃大安區平均授信額度達2121萬元，其次是中正區的1949萬元。換句話說，未來一旦利率反轉向上，這些行政區也會是房貸負擔增加的有感區域。

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根據統計資料顯示，除了台北市的全區房貸金額都在千萬元以上，台中市去年第四季南屯區、西屯區的房貸金額也都超過1千萬元，新北市則是有新店區、林口區、永和區、中和區、新莊區、土城區、板橋區等，桃園市與台南市則沒有區域入圍，六都以外平均房貸破千萬的指標就是竹北市，去年第四季平均授信金額達1239萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息和過去相比會相對壓力更大，主要是因為2009年Q1購屋平均房貸金額為431萬元，現在平均房貸金額已經比09年多出1倍，貸款金額越多升息越有感，若只是升息1次，實際影響有限，但若是「升升不息」，利率進入升息循環，對於房貸族壓力就會不斷攀升，甚至長期對房市購買力造成影響，建議購屋人購屋時避免過度依賴寬限期與過度擴張財務槓桿。

台北市因為房價水準較高，12個行政區平均房貸金額都超過千萬元，全台最高的則是大安區，去年第四季平均房貸授信金額達2121萬元，也是全台唯一超過兩千萬的區域，北市最低是萬華區，平均房貸授信金額為1061萬元。

新北市平均房貸金額較高則多為北市外圍第一圈有捷運的區域，包括新店區平均房貸1250萬元，永和區平均房貸1170萬元，中和區平均房貸1139萬元，新莊區平均1111萬元，比較特別的是外圍的林口區，平均房貸金額在新北市排名高居第二，平均房貸授信金額達1205萬元。曾敬德表示，林口地區雖然平均單價比北市外圍第一圈平價，但區域內有較多中大坪數的產品，吸引換屋族群到此購屋，因此單價低但總價高，拉高平均的房貸金額。

雙北以外入圍千萬房貸的區域還有台中市的南屯區，平均房貸授信額度1266萬元，西屯區平均房貸授信1076萬元，高雄的鼓山區平均房貸授信1206萬元，竹北市平均房貸授信1239萬元，是雙北以外貸最多的區域，新竹地區去年第四季還有新埔鎮、寶山鄉也都出現房貸金額破千萬的紀錄，不過房貸數量並不多，可能是少數較高價個案成交。

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