全台25個行政區平均房貸破千萬！專家：持續升息壓力爆表

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息和過去相比會相對壓力更大，主要是因為2009年Q1購屋平均房貸金額為431萬元，現在平均房貸金額已經比09年多出1倍，貸款金額越多升息越有感，若只是升息1次，實際影響有限，但若是「升升不息」，利率進入升息循環，對於房貸族壓力就會不斷攀升，甚至長期對房市購買力造成影響，建議購屋人購屋時避免過度依賴寬限期與過度擴張財務槓桿。
台北市因為房價水準較高，12個行政區平均房貸金額都超過千萬元，全台最高的則是大安區，去年第四季平均房貸授信金額達2121萬元，也是全台唯一超過兩千萬的區域，北市最低是萬華區，平均房貸授信金額為1061萬元。
新北市平均房貸金額較高則多為北市外圍第一圈有捷運的區域，包括新店區平均房貸1250萬元，永和區平均房貸1170萬元，中和區平均房貸1139萬元，新莊區平均1111萬元，比較特別的是外圍的林口區，平均房貸金額在新北市排名高居第二，平均房貸授信金額達1205萬元。曾敬德表示，林口地區雖然平均單價比北市外圍第一圈平價，但區域內有較多中大坪數的產品，吸引換屋族群到此購屋，因此單價低但總價高，拉高平均的房貸金額。
雙北以外入圍千萬房貸的區域還有台中市的南屯區，平均房貸授信額度1266萬元，西屯區平均房貸授信1076萬元，高雄的鼓山區平均房貸授信1206萬元，竹北市平均房貸授信1239萬元，是雙北以外貸最多的區域，新竹地區去年第四季還有新埔鎮、寶山鄉也都出現房貸金額破千萬的紀錄，不過房貸數量並不多，可能是少數較高價個案成交。