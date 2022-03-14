全台47所大學參與！2022印尼台灣教育展圓滿落幕
《四方報》報導，隨著新南向政策的推廣，各大學積極實施招生政策。亞洲大學與中醫大受教育部委辦，在印尼泗水設的「中亞聯大」台灣教育中心。在13日，亞洲大學舉辦線上「2022印尼台灣教育展」，全台計有47所大學參加，吸引一萬五千名印尼學生透過網路參加。台灣各大學也輪流在線上介紹自己學校的特色與優勢，廣招印尼學生來台就讀。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-14 15:39:00
教育部國際司長李彥儀表示，台灣高教品質優良，除學術研究與創新教學外，有良好產學合作機制，提供國際生實習體驗，特別是在工業、製造、農業、護理等方面。教育部提供台灣獎學金、華語獎學金，以及菁英獎學金，協助印尼優秀學子來台深造。
教育展主辦單位亞大校長蔡進發表示，中亞聯大在泗水的台灣教育中心，連續五年舉辦教育展，深耕印尼，來台留學的印尼生年年成長，今年高達一萬六千人，成為我國外籍生的重要來源。
大會也邀請三所印尼著名大學校長致詞，他們都推崇台灣高等教育成功，已是印尼學界認定的海外著名留學品牌，是印尼生嚮往的地區。亞大國際學院長陳英輝表示，來亞大的印尼生表現都很優秀，畢業校友都在印尼都找到很好工作，發揮在台所學，擔任要職，回饋印尼社會。