被LuLu一句話遭疑「恢復單身」 張瑞夫笑談長輩相處祕訣
藝人LuLu出席新節目《姐妹們的音樂萬萬歲》記者會時，透露自己剛搬進新家不過當問到男友張瑞夫是否送了入厝禮，卻只說了一句「單身租隊友」，讓人瘋猜2人發展是否出現異樣。身為萬秀洗衣店孫子的張瑞夫，或許在感情世界遇到困難，但其實他私下相當孝順，近日就在鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》中，分享與長輩相處的祕訣。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 22:00:00
與長輩相處開懷暢談聊天對許多人來說是一件困難的事情，鄭弘儀曾看過朋友阿嬤過生日，10幾位孫子回到家中慶祝，但孫子們都在玩手機，沒人跟阿嬤聊天，雖然子孫滿堂，但人在心不在，阿嬤只能惆悵的默默坐在一旁看著大家。而朱姐則認為有些長輩喜歡說教，或是重複講一樣的事情，常常會讓晚輩感到不耐煩，她請張瑞夫分享能與長輩暢所欲言的相處的方法，張瑞夫坦言許多長輩在以前是有話語權，但當我們年紀漸長有主見，他們的存在感變低，才想透過說教的方式找回自我價值。
張瑞夫透露有些長輩不知道要如何與年輕一輩相處，也不了解哪些話題是能引起我們興趣，只能講一樣的事情，他認為跟長輩相處要主動分享生活：「例如他在拍完照阿公阿嬤一系列的穿搭照後，主動向他們展示如何手機軟體修圖、編輯照片、上傳到哪些網站、查看哪些網友評論等，以引導他們方式相處，增加參與感，漸漸會找到共同的話題與內容。」