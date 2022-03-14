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「青少年第三劑」下週四有結果！陳時中：最快4月初開打

▲青少年第三劑，將在下週四定案，陳時中回應：最快４月初開打。（圖／CDC提供）
▲青少年第三劑，將在下週四定案，陳時中回應：最快４月初開打。（圖／CDC提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 15:02:54

為了加速台灣解封，提高疫苗施打率，正研擬國內青少年第三劑疫苗施打。對此，指揮中心回應，目前還需要召開專家會議共同討論，陳時中今天於記者會上表示，預計最快4月初才會開打。

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據了解，因近期國內本土疫情，影響到好幾間校園，更波及到多名國小、幼兒童。指揮中心也曾於11日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組，將在24日召開會議，討論內容包含12~17歲青少年第三劑追加劑、以及5~11歲基礎劑，而針對11歲以下孩童部分，BNT、莫德納兩款mRNA疫苗都會列入討論。

▲淡水馬偕醫院疫苗施打狀況。（圖／詹鎰睿攝影）
▲青少年第三劑、以及11歲以下孩童的疫苗部分，都會在下週四拍板，以盡速提升疫苗覆蓋率。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
今（14）日就有媒體詢問指揮中心，如果專家會議通過，那青少年第三劑何時會施打？陳時中則回應，最早可能也是４月初。至於疫情趨緩解封，陳時中也直言，目前要談「全面解封」當然是言之過早，無法預先用時間來預定，解封的基礎還是得看整體的自主應變能力、疫苗覆蓋率和國內外疫情，互相思考才會訂定。（編輯：詹鎰睿）

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