「鄉民老婆」衝上台！下身失蹤秀美腿 絲襪誘惑逼瘋他
金屬樂團「血肉果汁機」由GIGO、阿霖、sionC、彥文、Matt組成，去年在金音創作獎拿下最佳專輯、最佳樂團、最佳現場演出3項大獎，成為最大贏家，專輯《GOLDEN 太子 BRO》以台中為出發作為創作核心，獲得熱烈的迴響，同名巡演因為疫情延宕了將近1年，3月10日、11日於台北Legacy連唱2場，完成2千人次的演出，成為成團16年以來的里程碑。血肉果汁機的好人緣，除了請來BAT、美麗本人、Julia吳卓源、YELLOW黃宣等4組嘉賓外，包含陳珊妮、壞特、呂士軒、LINION、TRASH樂團，也都親臨現場朝聖。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-14 18:00:00
與血肉果汁機於去年11月推出單曲《Modern Siren》的「鄉民老婆」Julia吳卓源，也連2天現身合唱，這是歌曲推出以來的首度合作，她一從側台走出來，就引起全場男性們的嘶吼聲，粉絲們的熱情，也激發出Julia的火辣性感面，唱到激動處直接在舞台上M字腿，讓千名粉絲熱血沸騰。
相當有心的Julia兩天的服裝搭配都不一樣，第一天穿著黑色無袖長版T恤，「下身失蹤」露出招牌嫩白美腿，搭配毛茸茸的小腿靴套；第二天則走制服風，黃色格子短裙、搭配黑色破絲襪，上身則是白色小可愛、繫上黑領帶，頭髮則綁著兩個辮子，讓主唱GIGO忍不住說「太有誠意了！」台下粉絲也紛紛大喊「老婆妳好美！」、「老婆嫁給我！」