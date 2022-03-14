離職被老闆硬凹慰留怎麼辦？專家：做好「3點」安心走人
年後是很多上班族轉職高峰，但很多人離職時，都會碰上主管卡關的情況，不是故意拖延，就是用人情壓力想強迫挽留，總讓上班族很為難，就怕因為這樣延遲導致下一份工作也落空。104人力銀行 資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒上班族，工作滿3年在「離職前30天」通知公司人資部門或是主管即可，「任何方式都可以，只要確認對方收到訊息就好了。」但在商業禮儀上，仍應該與公司維持良好關係，做好「交接清冊」或是「教導新人移交工作事項」，都會是比較好的離職程序。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-14 15:27:48
104職場力曾分享不少上班族在離職時碰到的困境，大多都是主管有意或無意刁難，或許為了挽留人才，但對上班族來說卻是很大的困擾。其實在法律上，提離職的方式不論口頭告知或書面提出，甚至傳訊息告知都可以，一旦「告知」法律即發生效力，並不需要獲得雇主「同意」。根據《勞基法》第16條規定，終止勞動契約者，繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告之；繼續工作1年以上3年未滿者，於20日前預告之。繼續工作3年以上者，於30日前預告之。
鍾文雄強調，員工離職主管不能強制「慰留」，許多職場前輩提出幾個看法，譬如可以與主管懇談、備好「業務交接清單」，檔案資料、書面文件、未完成事項、進行中作業，列好交接清冊、填妥離職申請單，與相關人資單位確認清楚離職程序、填妥離職應備作業表單，使交接更為順利。也對於當前公司人力狀況表示理解，雙方盡可能達成共識，都能站在對方角度思考，不但不影響原組織和業務，更能好聚好散。畢竟職場圈子小，能少一個敵人更好，也可以告知對方若真的有需要可以抽空回來幫忙、或LINE諮詢等等，但最重要的是，要在離職前最後一天要拿到離職證明，才能確保自己的權益。