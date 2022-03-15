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女星痛苦遇難關爆哭　他尷尬竟裝沒看到

▲鄭宜農（左）分享新專輯製作的過程，一度卡關痛哭。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農（左）分享新專輯製作的過程，一度卡關痛哭。（圖／火氣音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-15 07:30:00

鄭宜農2022年全台語創作專輯《水逆 Mercury Retrograde》已正式發行，限定小巡迴「水逆之後呢？」也正如火如荼開跑。鄭宜農近來親自將專輯製作過程，過程中，她同時讓Chunho以製作人的角度聊製作的過程，除了提及用台語創作時遇到的種種困難，也意外透露鄭宜農在錄音時因卡關而爆哭的小花絮。鄭宜農笑說：「我會盡量不再說做這張專輯的時候有多痛苦了！但不得不說，真的很難。」

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睽違兩年鄭宜農推出新作，不但融入多元曲風，更首度以全台語創作為軸。她提到：「這次專輯裡每一首歌的排序都是精心安排，我想藉由這樣的脈絡傳遞給大家一個完整的故事。」她分享在錄製專輯的第一首歌《人如何學會語言》，有好幾度都面臨難產，除了編曲、錄音等技術層面；要用台語為基底，進行一連串所有的創作與脈絡，其實比過去幾張專輯都還困難，講到最後鄭宜農像是提醒自己般地笑說：「我今天不會再抱怨了！」

▲鄭宜農分享新專輯製作的辛苦過程。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農近來推出台語專輯。（圖／火氣音樂提供）
節目上，鄭宜農也角色轉換的訪問起專輯製作人Chunho，希望他能以製作人的角度分享這張專輯，Chunho提到兩人雖然以前就認識，但是卻是在做這張專輯時才開始與宜農有更多的交流，他分享在工作時印象最深的一次，是看到宜農竟然錄音錄到一半突然哭了，笑說當時的反應很慌張，因爲怕尷尬所以想裝作沒看到。對此鄭宜農則補充：「那時在錄〈新世紀的女兒〉，但不知道為何卡了一、兩個小時無法進入狀況，最後忍不住爆哭了一場。但是哭完之後突然變得很順利，最後還High到狂跳舞，情緒起伏很大。」

▲鄭宜農分享新專輯製作的辛苦過程。（圖／火氣音樂提供）
▲鄭宜農（左）、專輯製作人Chunho分享新專輯製作過程。（圖／火氣音樂提供）

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