特企／「珍珠樹」兒童公益繪畫大賽　揮灑創意做愛心

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今年徵件主題為「有你珍快樂」，不論是平凡的日常、值得慶祝的時刻，與家人、朋友們一起分享甜甜的珍珠，一切都變得無比幸福快樂。邀請小朋友們發揮無限創意與想像力，透過畫筆描繪吃珍珠粉圓、喝珍珠奶茶的幸福快樂感受，一起散播甜蜜的快樂能量。此次繪畫活動與公益結合，獲獎作品有機會成為珍珠樹公益商品包裝設計，且公益商品10%收入將捐贈與「兒童福利聯盟」。
活動自2022年3月14日起至4月03止為收件期間，邀請所有12歲(含)國小6年級以下的孩子們來當小小畫家，參賽者須透過珍珠樹臉書粉絲專頁或活動網站下載報名表，每人限投稿一件未以任何形式發表的作品參賽，畫具及繪畫材料不限，採電子或實體等方式繳件。
投稿作品將透過珍珠樹臉書粉絲專頁票選，依按讚數決選最終獲獎者，投票日期自2022年4月11日起至4月25日止，投票結果預計於4月底前公布得獎人及領獎事宜。為鼓勵大家參與活動做公益，知名大廠「憶聲電子」集團也一同響應，熱心贊助各式活動禮品。本次活動獎品總價值超過萬元，最大獎能獲得珍珠樹公益商品包裝設計採用、公益商品20盒、現金$5000等獎品以玆鼓勵，並另有其他超值好禮如商品券、免運券贈送給參與活動的朋友們。
讓愛零距離 公益商品收入10%贈與兒福聯盟
分享快樂與愛是此次活動的精神與目標，珍珠樹為讓繪畫比賽更增意義，預計今年6月推出由獲獎作品圖案包裝設計的公益商品，並將公益商品收入10%贈與「兒童福利聯盟」，幫助有需要的小朋友們。兒童福利聯盟長期致力於兒童福利相關服務推展，提供孩子與家庭相關支援，包含兒少福利、育兒支持、特殊家庭關懷、失依兒童與單親兒童等等服務，讓孩子們能獲得良好的福利與照顧，讓他們能平安、健康快樂的成長，邁向自我實現。
有時我們看似平凡的生活，如飽餐一頓、安穩的家，對有些小朋友與家庭來說需要花很多的心力。每位需要幫助的孩子們，都有一段故事，需要我們去關懷去緊緊擁抱，儘管是小小的幫助，都能帶給孩子們嶄新的機會。珍珠樹相信愛的能量，能使人快樂，也更有力量保護所愛的人。希望透過此次兒童公益繪畫活動，傳遞快樂、分享與愛的精神，力邀大小朋友們一起關注與支持兒童相關議題，呵護每株幼小卻有無限可能的種子，為社會帶來更多溫暖的力量。
珍珠樹是台灣知名的珍珠粉圓品牌，品牌的發芽來自於媽媽對小孩的愛，希望讓孩子與家人們能即時吃到珍珠的幸福滋味，利用多年製作珍珠的經驗，在台灣種下一棵珍珠樹，以即食珍珠改變人們吃珍珠的方式，讓幸福變成更簡單的事。
「有你珍快樂 兒童公益繪畫大賽」相關活動收件時間、報名資料等訊息，請至珍珠樹活動官方網站、Facebook粉絲專頁索取。
珍珠樹活動官網：https://bit.ly/34XxCdz
珍珠樹Facebook：https://bit.ly/3555p4r