《復仇者聯盟》影帝巨星下週生日突去世 兒子悲痛證實
美國演員威廉赫特（William Hurt）1985年以《蜘蛛女之吻》飾演男同志橫掃坎城影展、奧斯卡金像獎和英國電影學院獎影帝，在漫威電影《無敵浩克》、《美國隊長3》、《黑寡婦》、《復仇者聯盟》系列都能見到他身影，但美國時間13日卻傳來噩耗，威廉赫特已於波特蘭的家中去世，享壽71歲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-14 15:31:18
威廉赫特3月20日將迎來72歲生日，但13日傳來過世消息，他兒子表示爸爸是在平靜的狀態下離去，家人雖然悲傷，但全都陪在一旁，其餘細節則未透露。此外，威廉赫特在2018年5月宣布罹患前列腺癌晚期，且癌細胞已轉移到骨頭上。
威廉赫特1985年在《蜘蛛女之吻》中飾演一名陰柔的同志，以精湛的演技橫掃各大男主角獎，包含坎城影展、奧斯卡金像獎和英國電影學院獎影帝。他也曾以《悲憐上帝的女兒》與《收播新聞》獲得奧斯卡男主角獎提名，並以《意外的旅客》獲得台灣第26屆金馬獎最佳外片男演員獎。
威廉赫特也是漫威迷熟知的面孔，他在《綠巨人浩克》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《黑寡婦》中以「雷霆羅斯」廣為人知，將於5月上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》中，亦能見到他的身影。