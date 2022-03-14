鬼鬼「認錯主持人身分」狂道歉　顏佑庭趁勢告白

實境綜藝節目《來吧!營業中》主持群集結超人氣卡司，由庹宗康擔任店長、主廚姚元浩、藝術總監炎亞綸、二廚楊銘威、工讀生鬼鬼（吳映潔）、顏佑庭。日前節目預告曝光，鬼鬼笑說首次見到同樣是工讀生的顏佑庭，誤以為是有妝髮的工作人員，所以現場對他致歉，顏佑庭也大方表示：「來到這邊就是希望觀眾看到我們最日常的一面。」甚至對鬼鬼大聲告白「沒關係我愛你。」引來現場一片歡呼。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 21:00:00
庹宗康首次參與實境節目：「沒有試過呀，這是一個新的體驗，喜歡出外景，不想只待在城市、棚內，比較好玩。」談起當時見到主持人的第一印象，表示：「一開始只有我跟元浩、亞綸、銘威，一直希望有女生加入，幾個男生氣氛比較剛烈，會比較恐怖，有女生在大家注意力會放在她身上，照顧她。」後來鬼鬼加入，庹宗康發現她非常積極、外向，而且很愛問問題，有次拍攝完載她回台北，她一點都不想睡覺，一路上一直聊。
鬼鬼談到對庹宗康印象，除了胖瘦差異之外沒有太大落差，她說：「康哥講話比較大聲，看起來很兇，但有顆天使脆弱的心。」也模仿起庹宗康在片場最常講的一句話是：「好了，不要吵了，沒事！」庹宗康自嘲現在跟年輕時不一樣，比較佛系，顏佑庭則說：「對康哥印象是老大，看見他都會很緊張、害怕，但幾次錄影生活下來，其實他有許多父愛，對我們很照顧。」庹宗康一旁聽到忙反駁：「對一個老藝人講充滿父愛，你知道是種汙辱嗎！」