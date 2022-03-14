衛武營聯開案台北招商 吸引逾30廠商 總銷上看350億
▲衛武營聯開案台北招商，吸引超過30多家廠商，不乏壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業。（圖／高市府捷運局提供）
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▲衛武營聯開案台北招商，吸引超過30多家廠商，不乏壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業。（圖／高市府捷運局提供）
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-03-14 20:15:00
「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案」預計於3月底正式公告，今 (14) 日於台北舉辦招商說明會，吸引國內外超過30多家廠商，近60人到場，不乏國內壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業，全程互動熱切，與會業者踴躍提出建議，並肯定高雄市政府持續公開、透明推動本案，充分展現民間投資信心，會議圓滿順利！
高市副市長林欽榮致詞表示，本案位於衛武營國家藝術中心正對面，處於苓雅區及鳳山區交界區位，從國道1號高速公路下來立即進入高雄東區，具有東區門戶指標性優越位置。近年高雄市政府積極推動產業轉型及打造智慧科技城市外，對於藝術文化發展推行也不遺餘力，以本案基地連結衛武營特商區與台鐵機廠兩處大基地共生發展形成「鳳山中城」Twin-Midtown，未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。更期待能以「Take your time, stay one more ▲衛武營聯開案台北招商，吸引國內外超過30多家廠商，近60人到場。（圖／高市府捷運局提供） [email protected]衛武營」的理念，打造本基地成為「衛武營藝術之丘」的開發願景。
林欽榮說，本案作為高雄市第二案捷運土地開發案，更是高雄雙捷運聯開首案，基地由橘線及黃線交會，透過完善的地下連通系統可便捷與結合衛武營藝術文化中心、三井LaLaPort串聯，讓藝術休閒融入便利生活圈。藉由高雄捷運路網建置、TOD軌道經濟發展策略，本案預計引入180億投資資金，規劃導入藝文商業空間、藝術團體表演場域、產業辦公空間、休閒商業及景觀住宅等多元機能，享受到站即到家、到店的便利服務機能。
林欽榮指出，本案享有衛武營國家藝術中心及70公頃開放綠地空間，是高雄市獨一無二的生活場域，透過捷運系統發展，以藝術核心區域連接駁二藝術特區、文化中心及大東藝術文化中心，藝術廊帶逐漸成形，發展潛力無窮，亦提供藝術表演場域及產業新創辦公空間，孕育藝術人才搖籃；期望未來將與投資人攜手合作，透過軌道建設TOD開發增進整體生活機能，打造國際級高雄藝術門戶！ ▲林欽榮表示，本案享有衛武營國家藝術中心及70公頃開放綠地空間，是高雄市獨一無二的生活場域。（圖／高市府捷運局提供） 捷運局表示，O10站基地面積約為5,450坪，基地預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看350億元，帶動就業機會超過6,000人，預計於3月底正式公告，備標期間預計約5個月，將以公平公正公開評選機制選出商譽、財務及實務經驗兼備之最優申請人，共同帶動高雄捷運沿線的都市機能改變與再生。歡迎投資人踴躍參與投資！ ▲捷運局表示，O10站基地面積約為5,450坪，基地預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看350億元。（圖／高市府捷運局提供）