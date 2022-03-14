特企／新光銀行《新未來　你來》　注入全新動能！

新光銀行為了讓企業品牌注入全新動能，與年輕族群互動，特委請臺灣知名設計團隊Bito製作全新形象影片《新未來 你來》，已於銀行官網及YouTube頻道正式上映，該影片結合了全新動畫、年輕人的話題，展現出新光銀行數位金融發展全新的樣貌與未來各種可能。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新光銀行總經理謝長融表示：新形象廣告委請曾拿下ADC、D&AD、iF、德國紅點等國際大獎的導演劉耕名團隊製作，過去他曾擔任連續5屆的金點獎、第28屆金曲獎視覺統籌、第58屆金馬獎視覺總監，2017年拍攝世大運形象影片《Taipei in Motion》讓世界印象深刻。這次新推出的形象廣告主軸為『新未來 你來』，「新」-就是你的樣子，代表面對各種人生新挑戰，有新光銀行和您一起勇敢奮鬥，打造最好的未來，落實「貼近生活、為客著想」的價值主張。新光銀行全力推廣的OMNI-U數位品牌，以使用者為中心，鎖定開戶、消費、繳費、理財等四大面向，創造OU數位帳戶金融與生活結合的新價值；「新光智能理財」現在更提供五大超殺優惠：申購手續費、轉換手續費、贖回手續費、再平衡手續費、信託管理費皆終身零元，即日起於平台申購投資組合，享2022/06/30前免帳管費優惠(優惠期間屆滿後將依平台首頁公告之費率計收)。新光銀行同步於銀行臉書粉絲團推出貼文互動抽獎活動，自即日起至4/15止，至粉絲團參與金句活動，將有機會得到「iPhone13」、「iPad」、「Air Pods」及「新光銀行刷卡金新臺幣500元」，活動詳情請見新光銀行粉絲團說明https://www.facebook.com/SKBankTaiwan。特企／新光銀行「幸福一畝田」 創造環境與公益共好循環特企／新光銀行發財水 祝福新年財運「福虎生豐」特企／新光銀行人才培育 榮獲天下創新學院兩大獎項