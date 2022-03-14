就在基輔旁！車臣領導人嗆烏國不投降就完蛋 稱將總攻擊
自俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）不斷公開支持俄國，不但表示要派出士兵支援，還威脅各國停止制裁俄羅斯。卡狄羅夫13日透露自己已經進入烏克蘭，距離基輔近郊，準備對對其發動總攻擊。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-14 16:28:32
綜合外媒報導，卡狄羅夫在Telegram上釋出影片，宣稱自己已經進入烏克蘭，在基輔近郊的霍斯托梅爾（Hostomel）機場，並表示前幾天距離「基輔納粹份子」只有大約20公里，現在又更近了，並且呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們就完蛋了」。
只見影片中，卡狄羅夫全身穿著軍隊裝束，坐在光線昏暗的房中，與其他俄國軍官圍在桌子旁討論進攻策略。
車臣電視頻道《Grozny》也播放了這段影片，並在說明處註記，直言俄軍距離烏克蘭首都基輔僅7公里，之後將發起進攻。不過目前各大外媒仍無法證實，在衝突爆發期間，卡狄羅夫是否曾到烏克蘭，或者現在是否依然留在烏國境內。
在蘇聯解體後，車臣便陷入了內戰，當時莫斯科當局給予車臣大量金錢、資源協助重建，並給予卡狄洛夫很大程度的自治權。卡狄羅夫也一直是俄羅斯總統蒲亭的親密盟友，經常形容自己是蒲亭的「步兵」，在俄羅斯因侵烏行動遭到各國制裁，車臣仍堅持協助俄羅斯。美國、歐盟等西方國家不友好，直指車臣侵犯人權，但車臣當局從未承認過。