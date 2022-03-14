COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

就在基輔旁！車臣領導人嗆烏國不投降就完蛋　稱將總攻擊

▲車臣領導人卡狄羅夫透露他已經在烏克蘭境內。（圖／美聯社／達志影像）
▲車臣領導人卡狄羅夫透露他已經在烏克蘭境內。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-14 16:28:32

自俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）不斷公開支持俄國，不但表示要派出士兵支援，還威脅各國停止制裁俄羅斯。卡狄羅夫13日透露自己已經進入烏克蘭，距離基輔近郊，準備對對其發動總攻擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，卡狄羅夫在Telegram上釋出影片，宣稱自己已經進入烏克蘭，在基輔近郊的霍斯托梅爾（Hostomel）機場，並表示前幾天距離「基輔納粹份子」只有大約20公里，現在又更近了，並且呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們就完蛋了」。

只見影片中，卡狄羅夫全身穿著軍隊裝束，坐在光線昏暗的房中，與其他俄國軍官圍在桌子旁討論進攻策略。

車臣電視頻道《Grozny》也播放了這段影片，並在說明處註記，直言俄軍距離烏克蘭首都基輔僅7公里，之後將發起進攻。不過目前各大外媒仍無法證實，在衝突爆發期間，卡狄羅夫是否曾到烏克蘭，或者現在是否依然留在烏國境內。

在蘇聯解體後，車臣便陷入了內戰，當時莫斯科當局給予車臣大量金錢、資源協助重建，並給予卡狄洛夫很大程度的自治權。卡狄羅夫也一直是俄羅斯總統蒲亭的親密盟友，經常形容自己是蒲亭的「步兵」，在俄羅斯因侵烏行動遭到各國制裁，車臣仍堅持協助俄羅斯。美國、歐盟等西方國家不友好，直指車臣侵犯人權，但車臣當局從未承認過。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀