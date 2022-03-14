具俊曄被貼毒品標籤那年「長相絕了」 就是大S的道明寺!
大S（徐熙媛）去年結束與汪小菲的10年婚姻，本月8日宣布已嫁給韓團「酷龍」52歲成員具俊曄，勁爆消息讓台灣人相當好奇「具俊曄是何方人物」。其實具俊曄加入「酷龍」前，曾與「SM娛樂」第一位歌手玄振英組的伴舞團體WAWA組隊、跟李卓成立「卓2俊2」發片，當時造型並非光頭，髮量茂密的模樣，全網驚呼神似《流星花園》飾演「道明寺」的言承旭。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-14 16:35:12
具俊曄未加入「酷龍」時，1990年與「SM娛樂」第一位歌手玄振英組的伴舞團體WAWA組隊，但玄振英三度吸毒害慘所有人，該團解散，1993年具俊曄與李卓成立「卓2俊2」並發行專輯，豈料李卓也因吸毒被逮，害得具俊曄遭冷凍多年、受牽連慘被貼上毒品標籤，直到1996年才跟姜元來組團「酷龍」。
具俊曄1993年「卓2俊2」時期的造型頭髮茂密，戴上髮帶的模樣，與《流星花園》飾演「道明寺」的言承旭不謀而合，不少網友表示：「滿像道明寺的」、「有帥」；也有人開完笑表示，跟《順風婦產科》的朴英奎撞臉。
具俊曄2月曾上節目透露，25歲開始有掉髮徵兆，曾試過增髮纖維，最後索性剃光頭。他留長髮的照片，也曾獲藝人讚賞帥似張國榮，「那時候太漂亮了，現在剃掉比較有強悍的感覺」。
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