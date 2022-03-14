北市三月下旬起禁賣電子煙、加熱菸　違者最高罰五萬

因應新興電子菸品盛行，台北市議會2021年時三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，明定台北市內禁止輸入、販賣、廣告電子煙等類菸品及加熱式菸品。而台北市衛生局今（14）日表示，行政院已於2日發函核定，因此該自治條例預計將在3月下旬正式公布實施，違者最高將開罰五萬元罰鍰。
記者丁上程／台北報導
2022-03-14 16:40:00｜2022-03-14 16:41:47
衛生局長黃世傑表示，為了妥善管制加熱菸與電子煙等新興菸品，並且維護民眾健康權益，台北市政府制定了「新興菸品管理自治條例」共14條，規範加熱菸與電子煙等新興菸品。黃世傑強調，所有形式的菸品，包含電子煙及加熱式菸品等新興菸品在內，均會對人體產生危害。
其中電子煙油含有許多有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生氣喘，與心肌梗塞的風險，目前已知有超過1.5萬種添加物，曾被用來調製煙油，國外已發生多起使用電子煙後出現急性肺傷害甚至死亡案例；而加熱式菸品是以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油等有毒及甲醛等致癌物質。
黃世傑直言，近年來有許多業者常以「減害」、「可幫助戒菸」等資訊來誤導民眾，還會運用可愛的包裝及特殊風味或水果口味的煙油或菸彈來吸引民眾使用。WHO提出警告：沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸；新興菸品仍含有尼古丁及有害致癌物，跟傳統紙菸一樣有害。