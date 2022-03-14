迎接又一波濕冷天氣　 「八豆食府」端出胡椒豬肚鍋溫補

台中人是有名的火鍋控，火鍋店到處林立，市場競爭激烈，為出奇制勝，無不各出奇招。以「八豆食府精緻鍋物」為例，湯頭不僅是坊間一般昆布或麻辣口味，最近考慮到濕冷天氣，推出胡椒豬肚鍋，讓消費者溫補祛濕氣。
素以慢燉雞湯火鍋聞名的「八豆食府精緻鍋物」，特別推出的「胡椒豬肚鍋」，是選用老母雞和豬大骨大火熬煮湯底4個小時，直到高湯呈現乳白色後，再加入豬肚和白胡椒粒以及四川的青花椒一起燉煮，讓豬肚的風味兼具白胡椒的香辣和青花椒的辛香，入口湯汁濃郁好喝，豬肚也軟嫩味美。
值得一提的是火鍋配料也很講究，幾乎都來自全台名店，包括「基隆三記魚餃」 、「新竹石家貢丸」及「南門市場蛋餃」等，讓饕客一次就能遍嚐名家口味，甚至征服很多不吃火鍋料的味蕾，也讓好吃的火鍋風味更豐富。
店家魏幸怡說，疫情下，有些人仍不願出門用餐，為方便在家也能品嚐胡椒豬肚湯鍋好滋味，八豆食府推出「冷凍宅配胡椒豬肚湯底」，湯底除了煮火鍋，還能加上耐久煮並且以蘆薈取代水的「蕾絲麵」，一鍋兩吃，煮好的蕾絲麵加上青蔥、辣椒、蒜泥和蒜頭酥一起拌勻，鋪上豬肚切片，是另一道坊間吃不到的豬肚麵，麵Ｑ味香，超好吃。
八豆食府精緻鍋物和飛花落院同屬麻葉集團旗下，麻葉在台中扎根25年，集團還有一頭牛日式燒肉、八豆食府壽喜燒，各有擁護者。八豆食府精緻鍋物因食材新鮮、美味、健康，且空間寬敞，雖然位於市區，因屋外遍植修林，彷彿置身竹林中用餐，鬧中取靜，長期受到消費者喜愛。