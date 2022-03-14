迎接又一波濕冷天氣　 「八豆食府」端出胡椒豬肚鍋溫補

台中人是有名的火鍋控，火鍋店到處林立，市場競爭激烈，為出奇制勝，無不各出奇招。以「八豆食府精緻鍋物」為例，湯頭不僅是坊間一般昆布或麻辣口味，最近考慮到濕冷天氣，推出胡椒豬肚鍋，讓消費者溫補祛濕氣。





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素以慢燉雞湯火鍋聞名的「八豆食府精緻鍋物」，特別推出的「胡椒豬肚鍋」，是選用老母雞和豬大骨大火熬煮湯底4個小時，直到高湯呈現乳白色後，再加入豬肚和白胡椒粒以及四川的青花椒一起燉煮，讓豬肚的風味兼具白胡椒的香辣和青花椒的辛香，入口湯汁濃郁好喝，豬肚也軟嫩味美。





▲「八豆食府」選用老母雞和豬大骨大火熬煮湯底4個小時，直到高湯呈現乳白色後，再加入豬肚和白胡椒粒以及四川的青花椒一起燉煮的胡椒豬肚鍋能祛濕氣溫補。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.14)

值得一提的是火鍋配料也很講究，幾乎都來自全台名店，包括「基隆三記魚餃」 、「新竹石家貢丸」及「南門市場蛋餃」等，讓饕客一次就能遍嚐名家口味，甚至征服很多不吃火鍋料的味蕾，也讓好吃的火鍋風味更豐富。





▲「八豆食府」端出的胡椒豬肚鍋，配料很講究，幾乎搜遍全台名店產品。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.14)

店家魏幸怡說，疫情下，有些人仍不願出門用餐，為方便在家也能品嚐胡椒豬肚湯鍋好滋味，八豆食府推出「冷凍宅配胡椒豬肚湯底」，湯底除了煮火鍋，還能加上耐久煮並且以蘆薈取代水的「蕾絲麵」，一鍋兩吃，煮好的蕾絲麵加上青蔥、辣椒、蒜泥和蒜頭酥一起拌勻，鋪上豬肚切片，是另一道坊間吃不到的豬肚麵，麵Ｑ味香，超好吃。





▲胡椒豬肚湯底，除了能煮火鍋，還能加上耐久煮並且以蘆薈取代水的「蕾絲麵」，熟調成豬肚麵，一鍋兩吃。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.14)

八豆食府精緻鍋物和飛花落院同屬麻葉集團旗下，麻葉在台中扎根25年，集團還有一頭牛日式燒肉、八豆食府壽喜燒，各有擁護者。八豆食府精緻鍋物因食材新鮮、美味、健康，且空間寬敞，雖然位於市區，因屋外遍植修林，彷彿置身竹林中用餐，鬧中取靜，長期受到消費者喜愛。



