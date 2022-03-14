天后收割機！周迅、王菲曾為他痴狂 李亞鵬再娶選美冠軍
李亞鵬今（14）日拋出再婚喜訊，將與小19歲的海哈金喜共度餘生，同時迎來寶寶，一家三口相當甜蜜。海哈金喜外貌出眾，曾拿下世界小姐中國區超模冠軍，或許在外人眼裡，比起李亞鵬「天后級前任」周迅、王菲，她在演藝圈只是一位演員、模特兒，不過對於已年過半百的李亞鵬來說，能再次娶到女神級的人物，他的魅力確實不容小覷。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-14 17:27:30
李亞鵬年輕時演過不少金庸武俠劇，歌壇、影壇的女神都曾為他痴狂，周迅當年與他交往時，表示對方滿足了自己對男人的所有幻想，不過看似完美無瑕的愛情，最後仍以分手收場。這對於「天后收割機」李亞鵬來說，似乎又是新的開始，後來他費盡心思苦追王菲，還順利將對方娶回家，並育有一女李嫣，怎料王菲2013年突然在微博宣布離婚，坦言：「這一世，夫妻緣盡於此，我還好，你也保重。」李亞鵬與王菲8年的婚姻說長不長，說短也不短。
與天后們的戀情畫下句點後，李亞鵬仍對愛情抱有憧憬，他2020年大方與新歡海哈金喜接吻、認愛，回春的模樣再次展現熟男魅力，對於結婚一事，李亞鵬從不低調，但也給外界賣了不少關子，如今終於在情人節這天宣布結婚，引來不少祝福。